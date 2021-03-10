Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует мониторить экологическую ситуацию в Крыму и на Донбассе. Делать это хотят с помощью спутников.

Для наблюдения за экологической ситуацией на оккупированных территориях министерство планирует использовать спутниковые снимки.

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Как будут мониторить ситуацию на оккупированных территориях

В ведомстве убеждены, что использование спутников – самые надежные источники информации.

Используя спутники, хотят следить за

развитием свалок,

состоянием почв,

качеством воды,

изменениями в инженерно-транспортной инфраструктуре,

выявлять участки с чрезвычайными ситуациями.

Вопрос экологических проблем на временно оккупированных Россией территориях Украины уже давно остро стоит. Сейчас нам крайне необходимо сосредоточить внимание на этом,

– подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что угроза экологической катастрофы на оккупированных землях касается не только их, а всей Украины и даже Европы.

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Экологическая ситуация на оккупированных территориях: что известно

В Минреинтеграции отмечают, что боевики на Донбассе длительное время сбрасывали неочищенные стоки шахт в водохранилища Донецкой и Луганской областей. В результате там зафиксировали значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.

Например, концентрация нефтепродуктов в воде Волынцевского питьевого водохранилища в Донецкой области превысила предельно допустимые показатели в 6 раз, нитратов – в 5,7 раза, сульфатов – в 3,5 раза, а цинка – почти в 4 раза.

Остается загрязненным Исаковское водохранилище в Луганской области.

Кроме того, на Донбассе есть угроза радиационного загрязнения. В 1979 году на территории шахты "Юнком" в Донецкой области власти СССР осуществили ядерный взрыв. Затем радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды.

Однако в течение последних лет боевики прекратили откачку, поэтому радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

Обратите внимание! На Тернопольщине экологи с помощью спутниковых снимков нашли масштабную свалку, расположенную на территории частного предприятия.