Кабинет Министров предлагает предоставлять финансовую помощь для создания бизнеса украинским заробитчанам, которые вернулись на родину. Максимальная сумма помощи может составлять до 150 тысяч гривен.

Источник: 24 канал

Как пояснил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства, такую ​​помощь смогут получить 720 человек.

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Вскоре соответствующий законопроект подадут на рассмотрение в Верховную Раду. По мнению чиновников, это должно способствовать реинтеграции трудовых мигрантов. На помощь украинским заробитчанам, которые пожелают открыть собственный бизнес в Украине, выделят из бюджета 108 миллионов гривен.

Шмыгаль добавил, что одно из главных условий – человек должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем та, что выдало государство.

Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев,

– подчеркнул премьер.

По словам Шмышаля, это разумная политика, которая направлена ​​на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну.

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Заметим, что в Евросоюзе есть большой спрос именно на украинских рабочих. И за последний полгода он вырос на 40%. Самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом, остаются:

Польша,

Германия,

Чехия.

Зарубежные работодатели чаще всего ждут таких украинских специалистов:

в Польше – на упаковщиков, грузчиков, портных, водителей, строителей;

в Германии – на сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;

в Чехии – на горничных, сварщиков, электриков, водителей.

О том, как в Европе изменился спрос на украинских рабочих с начала пандемии – читайте по ссылке.