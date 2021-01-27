Кабмин хочет предоставлять кредиты на свой бизнес заробитчанам, которые возвращаются в Украину
Кабинет Министров предлагает предоставлять финансовую помощь для создания бизнеса украинским заробитчанам, которые вернулись на родину. Максимальная сумма помощи может составлять до 150 тысяч гривен.
Источник: 24 канал
Как пояснил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства, такую помощь смогут получить 720 человек.
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Вскоре соответствующий законопроект подадут на рассмотрение в Верховную Раду. По мнению чиновников, это должно способствовать реинтеграции трудовых мигрантов. На помощь украинским заробитчанам, которые пожелают открыть собственный бизнес в Украине, выделят из бюджета 108 миллионов гривен.
Шмыгаль добавил, что одно из главных условий – человек должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем та, что выдало государство.
Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев,
– подчеркнул премьер.
По словам Шмышаля, это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну.
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Заметим, что в Евросоюзе есть большой спрос именно на украинских рабочих. И за последний полгода он вырос на 40%. Самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом, остаются:
- Польша,
- Германия,
- Чехия.
Зарубежные работодатели чаще всего ждут таких украинских специалистов:
- в Польше – на упаковщиков, грузчиков, портных, водителей, строителей;
- в Германии – на сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
- в Чехии – на горничных, сварщиков, электриков, водителей.
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