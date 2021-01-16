Министерство социальной политики дало облгосадминистрациям ряд поручений по субсидиям на электроэнергию. Речь идет о разъяснительных работах с населением и оперативном рассмотрении обращений о назначении субсидии.

Какие поручения осуществило Министерство

Минсоцполитики обратилось к Минэнерго и Комиссии, осуществляющей регулирование в энергетике и коммунальных услугах, с просьбой проинформировать население о возможности оформления субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Важно Тарифы на электроэнергию в 2021: что изменится для населения

Минсоцполитики поручило ОГА обеспечить взаимодействие между органами социальной защиты и поставщиками электроэнергии для проведения разъяснительной работы среди потребителей про социальную поддержку при оплате коммунальных услуг,

– подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ОГА обязали обеспечить оперативное рассмотрение органами социальной защиты населения обращений о назначении жилищной субсидии.

Речь идет об обращении людей, которые используют электроэнергию для индивидуального отопления и нуждаются в государственной поддержке в условиях установления единых фиксированных цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

Обратите внимание! С 1 января 2021 года отменили льготный тариф на электроэнергию. Из-за этого цены на электричество резко выросли. Это привело к протестам населения в ряде городов Украины.

Главное о ценах на электроэнергию в 2021 году / Инфографика 24 канала