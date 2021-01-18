Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января одобрил ряд кадровых изменений. В частности, уволил Василия Кузёвича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов.

Отныне обязанности главы ведомства будет выполнять Юрий Болоховець. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан на своей странице в фейсбуке.

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На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за: увольнение Кузёвича Василия Степановича – с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон),

– написал нардеп.

Мокан отметил, что Кабинет министров проголосовал за временное возложение обязанностей руководителя Государственного агентства лесных ресурсов на Болоховца Юрия Витальевича. Ранее он занимал должность заместителя главы Гослесагентства.

Обратите внимание! Василий Кузьмич проработал на посту главы Гослесагентства всего полгода, с июля 2020 года по январь 2021 года.

Что известно о Василии Кузевиче: кратко

Василий Кузевич является уроженцем Львовщины.

Почти всю жизнь проработал в сфере лесного хозяйства. В 1990 году стал кандидатом сельскохозяйственных наук.

За личный вклад в развитие и повышение эффективности лесохозяйственного производства в 2005 году награжден знаком отличия Государственного комитета лесного хозяйства Украины "Отличник лесного хозяйства Украины".

Член-корреспондент Лесоводческой академии наук Украины с 2010 года.

В июле 2020 года был назначен на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов.

Правительство также проголосовало за согласование назначения: