Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузёвича, который проработал всего полгода
Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января одобрил ряд кадровых изменений. В частности, уволил Василия Кузёвича с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов.
Отныне обязанности главы ведомства будет выполнять Юрий Болоховець. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан на своей странице в фейсбуке.
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На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за: увольнение Кузёвича Василия Степановича – с должности главы Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон),
– написал нардеп.
Мокан отметил, что Кабинет министров проголосовал за временное возложение обязанностей руководителя Государственного агентства лесных ресурсов на Болоховца Юрия Витальевича. Ранее он занимал должность заместителя главы Гослесагентства.
Что известно о Василии Кузевиче: кратко
- Василий Кузевич является уроженцем Львовщины.
- Почти всю жизнь проработал в сфере лесного хозяйства. В 1990 году стал кандидатом сельскохозяйственных наук.
- За личный вклад в развитие и повышение эффективности лесохозяйственного производства в 2005 году награжден знаком отличия Государственного комитета лесного хозяйства Украины "Отличник лесного хозяйства Украины".
- Член-корреспондент Лесоводческой академии наук Украины с 2010 года.
- В июле 2020 года был назначен на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов.
Правительство также проголосовало за согласование назначения:
- Владимира Орлова – первым заместителем главы Днепропетровской ОГА;
- Максима Беспальчука – заместителем главы Днепропетровской ОГА;
- Ольги Горб – заместительницей главы Днепропетровской ОГА;
- Александра Федько – заместителем главы Житомирской ОГА;
- Владимира Важинского – заместителем главы Тернопольской ОГА;
- Владимира Билыка – заместителем главы Хмельницкой ОГА;
- Владимира Юрьева – заместителем главы Хмельницкой ОГА.
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