Журналисты опубликовали расследование, касающееся дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Они говорят, что к организации преступления могут быть причастны представители Службы безопасности Украины.

Мол, правоохранители держат на крючке бойцов "Правого сектора", обученных делать диверсии.

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Грищенко и дело об убийстве Шеремета: самое интересное из расследования

В причастности к убийству Павла Шеремета в 2016 году украинские силовики подозревают Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. В Министерстве внутренних дел называли также фамилию Грищенко – супругов Инны и Владислава , – но подозрение именно в этом деле им не предъявляли.

Инна Грищенко в январе 2014 работала в Бучанской колонии и Лукьяновском СИЗО. Потом пошла на фронт в добробат "Правый сектор". Владислав Грищенко – ветеран АТО, сапер, но вместе с тем и 5 раз судимый за тяжкие преступления.

"Заборона" считает, что супруги Грищенко – часть сети, которая связывает криминал со силовыми структурами и руководством Украины.

Инсценировка убийства фермера в 2016

Летом 2016 года, когда убили Шеремета, Владислав Грищенко участвовал в инсценировке убийства фермера Владимира Зоренко из Петропавловки Днепропетровской области. В октябре 2017 сам Грищенко рассказывал об этом в сюжете ICTV.

История такова: по версии полиции, в июне 2016 к Грищенко обратился Петр Генык, который предложил 30 тысяч долларов за убийство фермера Зоренко. Грищенко, который тогда был сапером 95 аэромобильной бригады ВСУ, о заказе на убийство сообщил контрразведке. Впоследствии полиция с помощью Грищенко инсценировала убийство Зоренко, чтобы задержать Геника на горячем (Геника, к слову, суд потом отпустил).

Биллинг операторов связи, как утверждают в "Забороне", показал, что Грищенки все лето 2016 активно общались по меньшей мере с тремя правоохранителями. При этом, мол, наиболее активно они общались именно перед 20 июля 2016, когда убили Шеремета.

Биллинги показали и то, что до убийства Шеремета телефоны Грищенко находились далеко за пределами Киева – в Петропавловке Днепропетровской области. Но с утра 19 до полудня 20 июля (когда и заложили бомбы в автомобиль Шеремета) телефоны Инны и Владислава были неактивны – не было ни звонков, ни интернет-трафика.

Дорога от Петропавловки в Киев занимает около 8 часов и "теоретически этого времени могло – правда, вплотную – хватить на то, чтобы съездить в Киев на машине и вернуться назад", – пишет "Заборона".

Квартира на бульваре Перова

В 2017 году – через год после инсценировки убийства фермера Зоренко – Грищенки купили квартиру на бульваре Перова в Киеве.

"Заблорона" пишет, что Грищенки объясняли покупку квартиры тем, что получили от Зоренко финансовую помощь в знак благодарности за спасение. Но Зоренко заявил, что денег Грищенко не давал.

Впоследствии Инна Грищенко в интервью "Забороне" заявила, что квартиру ей выделила Киевская мэрия – как инвалиду и военной.

Покушение на убийство в Косове

В сентябре 2019 Владислава Грищенко обвинили в покушении на убийство в Косове Ивано-Франковской области предпринимателя Михаила Чекурака.

По версии следствия, Грищенки и их друг Иван Вакуленко подложили бомбу под автомобиль Чекурака. На громком брифинге 12 декабря 2019 эту бомбу назвали "почти идентичной той, которая подорвала машину с Шереметом". По версии адвоката Грищенко Виталия Ковальчука, Чекурак инсценировал попытку подрыва своего автомобиля.

В начале 2020 года Михаил Чекурак умер при загадочных обстоятельствах от остановки сердца.

Смерть Ивана Вакуленко

Одним из обнародованных на брифинге МВД 12 декабря 2019 телефонных разговоров был разговор между Инной Грищенко и Иваном Вакуленко. Тот рассказывал, что его вызвали на допрос по "делу Шеремета".

За два дня до допроса Вакуленко нашли мертвым в квартире его родителей с пулей в голове. Полиция заявила, что Вакуленко застрелился.

Инна Грищенко заявила "Забороне", что Вакуленко застрелиться "помогли", аудиозаписи полиции назвала смонтированными, а причастность свою и Валуленка к убийству Павла Шеремета категорически отрицала.

Предполагаемая причастность СБУ

Бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Портнов опубликовал аудиозапись. На записи, мол, слышны голоса Грищенко и работника контрразведки СБУ Андрея Омельченко, которые обсуждают дело Шеремета и вероятную причастность Вакуленко, на которого "вышла полиция".

"Заборона" проверила биллинги телефона Грищенко по делу об убийстве Шеремета, и обнаружила звонки с номеров, принадлежащих Андрею Омельченко. Владислав Грищенко разговаривал с сотрудником СБУ в 2016 году 10 мая, 26 июня, 1 и 27 июля, 13 и 14 августа и 9 сентября по несколько раз в день.

Издание выяснило, что Омельченко в 2014 году имел звание подполковника СБУ, а президент Порошенко наградил его медалью за военную службу. В сентябре 2020 Омельченко уволился из СБУ в звании полковника. Грищенко сказала "Забороне", что знает Омельченко еще "по работе в СИЗО", где он "работал по информации в пенитенциарной системе".

"Заборона" напомнила, что "Слидство.Инфо" указали на бывшего сотрудника "Альфы" СБУ, что осуществлял наблюдение возле дома Шеремета накануне убийства.

Опубликованы также скриншоты переписки подруги Юлии Кузьменко Василисы Мазурчак с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко. В переписке Шевченко обвинял в убийстве Шеремета контрразведку СБУ.

Шевченко заявил, что подлинность этой переписки не доказана, но "Заборона" говорит, что "получила подтверждение от собеседницы Шевченко и убеждена в подлинности переписки".

При чем здесь "Правый сектор"

"Заборона" рассказала о тесных связях "Правого сектора" и СБУ. Мол, основой "Правого сектора" была военизированная организация "Тризуб имени Степана Бандеры", связанная с СБУ еще с 1990-х. А бойцы "Правого сектора" были идеальным "материалом" для "операций прикрытия" СБУ.

С "Правым сектором" был тесно связан бывший заместитель командира "Альфы" Андрей Дубовик ("Правосек"), который называл себя другом Олега Мужчиля ("Лесник"). Мужчиль развивал националистическое движение на Востоке Украины вместе с Дмитрием Ярошем и Виталием Применко. Он основал под Донецком буддистский монастырь, где проводил тренировки по боевым искусствам. За несколько лет до войны на эти тренировки стал приезжать и Дубовик. Монастырь же впоследствии стал базой "Правого сектора". Среди тех, кого Мужчиль учил разведывательной и диверсионной деятельности был и Владислав Грищенко.

Именно диверсионной деятельностью среди врагов объясняют и фото, которые опубликовал Андрей Портнов: там Влад Грищенко и его побратимы одеты в форму донецких милиционеров, которые перешли на сторону пророссийских боевиков. Эти фото были на компьютере, который изъяла у Грищенко полиция.

Дубовик рассказал "Забороне", что хотел создать на базе "Правого сектора" батальон, подчиненный СБУ. Но план отменили, когда Порошенко в июне 2015 года сменил главу СБУ – с Наливайченко на Грицака. По словам того же Дубовика, "Правый сектор" из-за Дмитрия Яроша превратился в "подпольную карманную армию Грицака".

В декабре 2015 года Мужчиля убили во время спецоперации СБУ в Киеве. Силовики обвинили его в работе на российские спецслужбы. После этого, как пишет "Заборона", "последовала череда репрессий против бойцов "Правого сектора".

Выводы расследователей

"На момент гибели Павла Шеремета как минимум несколько бойцов "Правого сектора", которые имели навыки проведения диверсий, терактов и взрывов, находились "на крючке" у украинских силовиков – действующих и бывших, представляющих различные, часто враждебные друг другу политические фракции", – пишет "Запрет".

И подчеркивает: "Сейчас все выглядит так, что полиция уже назначила виновных и не будет отходить от озвученной на брифинге в декабре 2019 версии. Мы требуем от МВД более тщательного расследования убийства нашего коллеги и проверки всех приведенных фактов".