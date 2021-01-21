В Харькове правоохранители пришли с обыском к владельцу дома престарелых Славику Акопяну. Именно в его помещении, из которого сделали хоспис, 21 января произошел пожар. Он унес жизни 15 человек.

Сам владелец сгоревшего дома находится на улице в окружении полиции. Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".

Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: все что известно, фото, видео

Полицейские выяснили, что Акопян обладает еще одним домом престарелых, который тоже не зарегистрирован. В другом незарегистрированном доме престарелых находятся 24 пожилых человека.

Интересно, что дома в Харькове, где 21 января вспыхнул жуткий пожар, нет на картах. К тому же нет и документов, подтверждающих его существование.

Правоохранители пришли с обысками к Акопяну: смотрите видео телеграм-канала "Труха"

Что известно об ужасном пожаре в Харькове

21 января в харьковском доме престарелых вспыхнул масштабный пожар. Огонь унес жизни 15 человек, еще 11 – пострадали.

На месте происшествия работали 50 спасателей и 13 единиц спецтехники. Им удалось спасти 18 жителей заведения, 9 человек госпитализированы в больницы, еще 2 – отказались ложиться в больницу.

9 человек госпитализированы в больницы, еще 2 – отказались ложиться в больницу. По данным Генеральной прокуратуры, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателями.

Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. В Харькове 22 января объявят траур по погибшим.

Заметим, что Кабинет Министров создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Ее возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения.