К ограблению банка сына беглого президента Виктора Януковича в оккупированном Донецке причастны руководители боевиков. Кроме того, один из оккупантов тогда даже "кинул" своих подельников на 2 миллиона долларов и 30 килограмм слитков банковского золота.

Так, еще в 2015 году в Донецке ограбили банк Александра Януковича.

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Как происходило ограбление

Экономический отдел так называемого "министерства госбезопасности" под руководством бывшего сотрудника СБУ в Донецкой области Дмитрия Дикого штурмовал закрытое и опечатанное здание "Всеукраинского банка развития". Грабители вынесли оттуда все ценности.

По информации украинской разведки, силовую поддержку осуществлял центр спецопераций "МГБ ДНР", которым руководил Сергей Землянов ("Амир").

Сколько вынесли из банка

В результате украли около 5 миллионов долларов. Хотя в официальном сообщении банка фигурировала другая сумма: 46,5 миллиона гривен и 9,9 миллиона долларов. Эти деньги загрузили в машину Honda CR-V черного цвета. Их должны были перевезти в так называемое "министерство госбезопасности".

Деньги поделили

Перед заездом машина остановилась возле комплекса "Озерный". Там грабителей встретил Василий Евдокимов, которого называли "Ленин". Он распорядился выгрузить 2 миллиона долларов. Один он спрятал лично, а второй отвез в Москву с вышеупомянутым Земляновым.

Затем весь личный состав экономического отдела "МГБ" вместе с Диким арестовали прямо во время совещания в здании "министерства". Особенно к этому приложился так называемый заместитель генпрокурора Василий Байрачный.

Через несколько дней после разграбления "Амир" был в донецкой гостинице "Рамада", его попытались "взять". Правда, тот успел поднять по тревоге личный состав "МГБ". Боевики прибыли в гостиницу и отбили начальника штаба.

В дальнейшем "Амира" с миллионом долларов и ценностями отправили в Москву. Там он пробыл до 2020 года.

Кстати, именно "Амир" в 2014 году ходатайствовал перед тогдашним руководством "МГБ" о зачислении Василия Евдокимова "Ленина" в личный состав этого подразделения.

Затем Евдокимов его возглавил и стал одним из самых одиозных "силовиков", совершивших множество преступлений против гражданских и наших военных. В частности, вероятно, он организовывал убийства украинских офицеров Максима Шаповала и Александра Хараберюша.

Опубликовали разговоры боевиков

В сети появились разговоры боевиков, где бывший первый помощник "Ленина" говорит, что он лично получил от "шефа" на краткосрочное хранение миллион долларов наличными.

Благодаря этим разговорам получили доказательства причастности Василия Евдокимова к ограблению банка.

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