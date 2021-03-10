Укрзализныця может увеличить количество рейсов в красную зону. Однако это сделают в случае, если карантин будут усиливать в большем количестве регионов Украины.

Исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский заявил, что спецрейсы в Украине продолжат.

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Относительно специальных рейсов. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную зону", уже наработан механизм – Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем даты,

– подчеркнул Перцовский.

По словам Перцовского, в будущем Укрзализныця может увеличивать количество спецрейсов. Однако количество доступных мест должно быть ограничено. Максимальное количество проданных билетов – до 50%.

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