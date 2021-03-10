В "красные" области могут запустить новые спецрейсы: УЗ назвала условие
Укрзализныця может увеличить количество рейсов в красную зону. Однако это сделают в случае, если карантин будут усиливать в большем количестве регионов Украины.
Источник:24 канал
Исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский заявил, что спецрейсы в Украине продолжат.
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Относительно специальных рейсов. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную зону", уже наработан механизм – Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем даты,
– подчеркнул Перцовский.
По словам Перцовского, в будущем Укрзализныця может увеличивать количество спецрейсов. Однако количество доступных мест должно быть ограничено. Максимальное количество проданных билетов – до 50%.
Спецрейсы от Укрзализныци: что известно
- 26 февраля Укрзализныця прекратила продажу билетов в красную зону.
- К 8 марта Укрзализныця запустила ряд спецрейсов в Ивано-Франковскую и Черновицкую области, которые находятся в красной зоне. Билеты на них купили более 3 тысяч человек.
- Кроме того, Укрзализныця анонсировала спецрейсы в Закарпатье. Спецперевозки запланированы на 9, 13 и 14 марта.
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