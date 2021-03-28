Мечта или кошмар: ученые заявили, что до конца века лето на Земле будет длиться полгода
Ученые сообщили, что уже к 2100 году человечество может получить лето продолжительностью 6 месяцев. Однако негативные последствия таких изменений существенно будут преобладать над положительными.
Источник:AGU
Такую неутешительную перспективу обрисовали 8 китайских ученых. Результаты своих исследований они опубликовали в американском научном журнале Geophysical Research and Letters.
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К концу века весна и лето будут начинаться на месяц раньше, чем это было в 2011 году, а осень и зима будут начинаться на пол месяца позже. Это приведет к почти полгода лета и менее двум месяцам зимы в 2100 году,
– говорится в исследовании.
В процессе работы ученые анализировали изменения климата с 1952 года до 2011 года.
Что показали исследования
- За почти 60 лет продолжительность лета увеличилась на 17 дней.
- В то же время все остальные времена года сократились на несколько дней.
- Если лето все-таки будет длиться 6 месяцев, пострадают люди и природа.
- Растениям и животным придется пережить длительную адаптацию к новым реалиям.
- Спасти климат еще можно. Для этого необходимо уменьшить количество выбросов парниковых газов.
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