Ученые сообщили, что уже к 2100 году человечество может получить лето продолжительностью 6 месяцев. Однако негативные последствия таких изменений существенно будут преобладать над положительными.

Такую неутешительную перспективу обрисовали 8 китайских ученых. Результаты своих исследований они опубликовали в американском научном журнале Geophysical Research and Letters.

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К концу века весна и лето будут начинаться на месяц раньше, чем это было в 2011 году, а осень и зима будут начинаться на пол месяца позже. Это приведет к почти полгода лета и менее двум месяцам зимы в 2100 году,

– говорится в исследовании.

В процессе работы ученые анализировали изменения климата с 1952 года до 2011 года.

Что показали исследования