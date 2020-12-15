С 16 по 20 декабря синоптики прогнозируют почти по всей территории Украины гололедицу и туманы. Температура воздуха в основном будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Погода на 16 декабря

16 декабря в Украине будет облачно. В восточных областях следует ожидать снега с дождем и гололедицу. В других регионах обойдется без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром будет туман. Температура воздуха будет держаться отметки -3 до +2 градусов. На крайнем юге и западе страны днем ​​будет 1 – 6 градусов тепла.

В Киеве и области без осадков. В столице возможен туман, температура ночью – от -1 до +1 градусов.

Погода 17-18 декабря

По всей территории Украины будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов. На северо-востоке и востоке страны отметка термометра будет держаться 0… -5 мороза. Жителям Закарпатья, а также иногда Прикарпатья и Одесщины стоит ожидать днем ​​4 – 6 градусов тепла.

В Киеве и его окрестностях осадки не предусматриваются, однако, на дорогах местами будет гололедица. Температура ночью и днем ​​от -3 до +2 градусов.

Погода 19-20 декабря

В большей части страны осадков не будет, лишь на севере Левобережья местами возможен небольшой мокрый снег. Температура течение суток -3 до +2 градусов. Восточные области и Карпаты ударит мороз – 1 – 6 градусов. В юго-западной части страны термометр будет показывать 1 – 6 градусов тепла.

В Киеве и Киевской области 19-20 декабря сухо. Температура ночью и днем ​​от -3 до +2 градусов.



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