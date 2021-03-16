Экс-главу "Приватбанка" Александра Дубилета подозревают в растрате 8 миллиардов гривен. Следующим может получить подозрение олигарх Игорь Коломойский.

Такое мнение высказал экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилюк. Он не исключает возможности того, что это может случиться уже скоро.

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Он подчеркнул, что это уже второй эпизод, по которому выдали подозрения руководству "Приватбанка", но есть еще много дел, которые уже готовы к тому, чтобы по ним начать работу.

По его словам, до этого момента процесс сознательно тормозился на всех звеньях. Но после того, как США ввели санкции против Коломойского, все быстро начало разворачиваться.

Лед "тронулся" – это однозначно и этот процесс уже невозможно остановить. И до Коломойского тоже дойдет и довольно быстро,

– подчеркнул Данилюк.

Ждать ли санкций от СНБО

Однако, как отметил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны, санкций от этого ведомства ожидать не надо. На граждан Украины их накладывают при очень ограниченных условиях.

"Здесь все очень просто – есть судебные процессы, множество открытых дел против Коломойского. Просто надо делать свою работу – подписывать подозрения, а не делать политические заявления", – подытожил Данилюк.



Главное о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала

Что известно о подозрении Дубилету