До какой-то степени я президент, – Разумков объяснил свое заявление
Дмитрий Разумков рассказал, что его слова немецкому изданию о том, что он в некоторой степени уже является президентом, несколько вырваны из контекста. Таким заявлением спикер пытался объяснить иностранным коллегам специфику собственной должности.
В Германии нет председателя Бундестага, есть его президент. Об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".
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Поэтому до какой-то степени я – президент. Это было сказано, но дальше я много еще отвечал на этот вопрос. Однако наши коллеги взяли только эту цитату,
– объяснил Разумков.
Что еще сказал спикер о политических амбициях
- Он придерживается правила – "говорить так, чтобы тебе потом не было стыдно за то, что ты говоришь".
- Пока не является приоритетом оценивать электоральные перспективы на любой из должностей. В частности, даже должности главы Верховной Рады. Гораздо важнее говорить о своих действиях в настоящем.
- Верховная Рада имеет еще очень большую каденцию, а Президент Украины – еще больше.
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