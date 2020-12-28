Дмитрий Разумков рассказал, что его слова немецкому изданию о том, что он в некоторой степени уже является президентом, несколько вырваны из контекста. Таким заявлением спикер пытался объяснить иностранным коллегам специфику собственной должности.

В Германии нет председателя Бундестага, есть его президент. Об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

Актуально Получают ли депутаты зарплату в конверте: Разумков рассказал о коррупции в Раде

Поэтому до какой-то степени я – президент. Это было сказано, но дальше я много еще отвечал на этот вопрос. Однако наши коллеги взяли только эту цитату,

– объяснил Разумков.

Что еще сказал спикер о политических амбициях

Он придерживается правила – "говорить так, чтобы тебе потом не было стыдно за то, что ты говоришь".

Пока не является приоритетом оценивать электоральные перспективы на любой из должностей. В частности, даже должности главы Верховной Рады. Гораздо важнее говорить о своих действиях в настоящем.

Верховная Рада имеет еще очень большую каденцию, а Президент Украины – еще больше.

Обратите внимание! В интервью немецкому изданию Die Welt Разумков заявил, что на украинском языке его должность называется "глава парламента", а на немецком это звучит как "президент парламента". Поэтому спикер отметил, что в определенной степени уже является президентом.