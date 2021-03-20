К Черному морю направляется американский ракетный эсминец
Американский ракетный эсминец Thomas Hudner приближается к Черному морю. Его привлекут для проведения операций по безопасности на море.
Источник:твитер оперативного флота ВМС США
Уже 2-й корабль ВМС Соединенных Штатов направляется в воды Черного моря.
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К Черному морю приближается ракетный эсминец США
Thomas Hudner начал движение на север к Черному морю для проведения операций по морской безопасности в регионе,
– говорится в сообщении.
В американских ВМС отметили, что их корабли и самолеты регулярно работают в Черном море для поддержки союзников и партнеров по НАТО.
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