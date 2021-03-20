Американский ракетный эсминец Thomas Hudner приближается к Черному морю. Его привлекут для проведения операций по безопасности на море.

Уже 2-й корабль ВМС Соединенных Штатов направляется в воды Черного моря.

Читайте также В Черное море зашел фрегат НАТО: за ним следом шел российский ракетный корабль

К Черному морю приближается ракетный эсминец США

Thomas Hudner начал движение на север к Черному морю для проведения операций по морской безопасности в регионе,

– говорится в сообщении.

В американских ВМС отметили, что их корабли и самолеты регулярно работают в Черном море для поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Обратите внимание! В Одессе проходила главная конференция по планированию учений Sea Breese-2021. Ее участники решили, что к международному обучению в 2021 году привлекут более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2.