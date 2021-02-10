Чтобы приблизить вступление Украины в Североатлантический Альянс – надо сконцентрироваться на реформах. Впрочем, они начались совсем недавно.

Об этом сказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. И добавил, что осталось еще много изменений, чтобы приблизить наше вступление в НАТО.

Важно Ответ Зеленскому: Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО

По словам экс-министра обороны, есть огромная разница между постсоветской системой управления вооруженными силами и той, которая отвечает стандартам Нато. Она была, фактически, до 2014 – 2015 годов. Тогда и начались реформы.

Правительство и президенты Украины все годы до 2014 года ничего не делали, чтобы вступить в НАТО. Политика государства при Януковиче была "быть вне",

– подчеркнул Загороднюк.

Он добавил, Несмотря на то, что в армии вводят стандарты Альянса и воинские звания окончательно перевели на стандарты НАТО, не хватает еще очень многих реформ. Речь идет не только об изменениях в армии или СБУ, но и в целом об изменениях в стране. Как отметил экс-министр, есть целый ряд вещей, которые продвигаются либо очень медленно, либо вообще не продвигаются.

Справка. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2008 году на Бухарестском саммите принял решение о том, что Украина в будущем станет членом Альянса. Впрочем, конкретной даты, когда Украина таки сможет присоединиться к НАТО, не назвал.

С чем есть проблемы

Кроме этого, некоторый прогресс есть, например закон о реформах оборонных закупок. Без него, по словам Загородюка, серьезных разговоров не было бы.

Но проблема в том, что примерно из 30 подзаконных актов, которые должны были бы разработать до этого закона до 1 января – не разработали ни одного,

– пояснил Загороднюк.

Он отметил, что об этих проблемах знают специалисты по безопасности обороны. Тем не менее процесс стоит. Так же, как и по управлению Вооруженными силами.

О том, что уже успели сделать для вступления в НАТО – смотрите в видео 24 канала: