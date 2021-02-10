До 2014 года ничего не делали, чтобы вступить в НАТО, – экс-министр обороны о проблемах реформ
Чтобы приблизить вступление Украины в Североатлантический Альянс – надо сконцентрироваться на реформах. Впрочем, они начались совсем недавно.
Источник:24 канал
Об этом сказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. И добавил, что осталось еще много изменений, чтобы приблизить наше вступление в НАТО.
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По словам экс-министра обороны, есть огромная разница между постсоветской системой управления вооруженными силами и той, которая отвечает стандартам Нато. Она была, фактически, до 2014 – 2015 годов. Тогда и начались реформы.
Правительство и президенты Украины все годы до 2014 года ничего не делали, чтобы вступить в НАТО. Политика государства при Януковиче была "быть вне",
– подчеркнул Загороднюк.
Он добавил, Несмотря на то, что в армии вводят стандарты Альянса и воинские звания окончательно перевели на стандарты НАТО, не хватает еще очень многих реформ. Речь идет не только об изменениях в армии или СБУ, но и в целом об изменениях в стране. Как отметил экс-министр, есть целый ряд вещей, которые продвигаются либо очень медленно, либо вообще не продвигаются.
С чем есть проблемы
Кроме этого, некоторый прогресс есть, например закон о реформах оборонных закупок. Без него, по словам Загородюка, серьезных разговоров не было бы.
Но проблема в том, что примерно из 30 подзаконных актов, которые должны были бы разработать до этого закона до 1 января – не разработали ни одного,
– пояснил Загороднюк.
Он отметил, что об этих проблемах знают специалисты по безопасности обороны. Тем не менее процесс стоит. Так же, как и по управлению Вооруженными силами.
О том, что уже успели сделать для вступления в НАТО – смотрите в видео 24 канала:
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