Щоб наблизити вступ України до Північноатлантичного Альянсу - треба сконцентруватись на реформах. Втім, вони почалися зовсім недавно.

Про це сказав ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. І додав, що залишилось ще багато змін, щоб наблизити наш вступ у НАТО.

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За словами ексміністра оборони, є величезна різниця між пострадянською системою управління збройними силами та тою, яка відповідає стандартам Альянсу. Вона була, фактично, до 2014 – 2015 років. Тоді й почалися реформи.

Уряд та президенти України всі роки до 2014 року нічого не робили, щоб вступити в НАТО. Політика держави за Януковича була "бути поза",

– наголосив Загороднюк.

Він додав, попри те, що в армії запроваджують стандарти Альянсу і військові звання остаточно перевели на стандарти НАТО, не вистачає ще дуже багатьох реформ. Йдеться не лише про зміни в армії чи СБУ, а й загалом про зміни в країні. Як зазначив ексміністр, є цілка низка речей, які просуваються або дуже повільно, або взагалі не просуваються.

Довідка. Генсек НАТО Йєнс Столтенберг у 2008 році на бухарестському саміті ухвалив рішення про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу. Утім конкретної дати, коли Україна таки зможе приєднатися до НАТО, не назвав.

З чим є проблеми

Крім цього, деякий прогрес є, наприклад закон про реформ оборних закупівель. Без нього, за словами Загородюка, серйозних розмов не було б.

Але проблема у тому, що приблизно з 30 підзаконних актів, які мали б розробити до цього закону до 1 січня – не розрробили жодного,

– пояснив Загороднюк.

Він зауважив, що про ці проблеми знають спеціалісти з безпеки оборони. Тим не менш, процес стоїть. Так само, як і щодо управління збройними силами.

Про те, що вже встгли зробити для вступу в НАТО – дивіться у відео 24 каналу: