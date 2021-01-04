В Южной Корее на фоне пандемии COVID-19 зафиксировали уменьшение количества населения. Оно сократилось примерно на 21 тысячу человек.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности, население Южной Кореи уменьшилось до 51,8 миллиона человек. Об этом сообщает Bloomberg.

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Население Южной Кореи впервые за историю наблюдений сократилось в 2020 году, когда рождаемость упала до исторического минимума на фоне пандемии,

– говорится в сообщении.

По сравнению с 2019 годом, количество рождений в Южной Корее уменьшилось на 11%, вероятно, снизив и без того самый низкий в мире уровень рождаемости в стране.

В то же время в отчете The Bank of Korea отметили, что из-за пандемии на рабочих местах и ущерба доходам, еще больше людей задерживают брак – ускоряя проблемы старения страны.

Сейчас люди, живущие в одиночку, составляют примерно 40% от общего количества населения Южной Кореи. В то же время люди в возрасте 60 лет и старше – 24%, об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и безопасности страны.

Обратите внимание! По состоянию на 4 января 2021 года в Южной Корее от начала пандемии обнаружили 64 264 случаев COVID-19. Удалось выздороветь 45 240 человек, смертельных случаев – 981.