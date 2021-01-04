В Южной Корее впервые уменьшилось количество населения: причина
В Южной Корее на фоне пандемии COVID-19 зафиксировали уменьшение количества населения. Оно сократилось примерно на 21 тысячу человек.
По данным Министерства внутренних дел и безопасности, население Южной Кореи уменьшилось до 51,8 миллиона человек. Об этом сообщает Bloomberg.
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Население Южной Кореи впервые за историю наблюдений сократилось в 2020 году, когда рождаемость упала до исторического минимума на фоне пандемии,
– говорится в сообщении.
По сравнению с 2019 годом, количество рождений в Южной Корее уменьшилось на 11%, вероятно, снизив и без того самый низкий в мире уровень рождаемости в стране.
В то же время в отчете The Bank of Korea отметили, что из-за пандемии на рабочих местах и ущерба доходам, еще больше людей задерживают брак – ускоряя проблемы старения страны.
Сейчас люди, живущие в одиночку, составляют примерно 40% от общего количества населения Южной Кореи. В то же время люди в возрасте 60 лет и старше – 24%, об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и безопасности страны.
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