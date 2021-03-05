Некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе, и откровенно об этом говорят. Об одном из таких случаев вспомнил украинский дипломат Александр Чалый.

Тему отношений НАТО и Украины и перспектив привлечения нашего государства к членству в Альянсе обсуждали в "Право на власть". В этом же эфире Леонид Кравчук и Ольга Стефанишина заверили, что другого пути у Украины нет.

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"Ющенко был раздавлен"

Украинский дипломат Александр Чалый (чрезвычайный и полномочный посол, первый заместитель министра иностранных дел в 2003 – 2004) рассказал интересную историю со времен президентства Виктора Ющенко.

На саммите в Бухаресте в 2008 году вопрос Украины обсуждали вместо 3 минут – час. Но в итоге ПДЧ (План действий по членству в НАТО) нам не дали. Как сказал Чалый, "Ющенко был раздавлен, ведь мы все ожидали, что ПДЧ будет".

Сразу после саммита президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая голосовала против и позиция которой (вместе с Францией), собственно, стала определяющей.

И Ющенко очень искренне, как ребенок, спросил: "Госпожа Меркель, почему вы голосовали против?" А Меркель ответила: "Господин президент, пока безопасность моей страны больше выигрывает от того, что вы не являетесь членом НАТО, чем от того, что вы являетесь членом НАТО, мы будем против",

– вспомнил дипломат.

Однако путь в НАТО – единственный для Украины

Украина должна быть в НАТО – это единственный способ защитить независимость государства. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук убежден в этом, ведь "Украина сегодня защищает свою землю от российского агрессора".

Украина должна работать и выполнять то, что предусмотрено планом НАТО. Должна делать все, чтобы вскоре войти в НАТО,

– подчеркнул первый президент Украины.

Даже несмотря на то, как заметил Кравчук, что среди "отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где главным врагом было НАТО".

При этом политик добавил, что "лично поломал себя" и пришел к пониманию критической необходимости пребывания Украины в НАТО: "Время пришло, и оно, я убежден, работает на Украину".

Когда Украина вступит в НАТО

В ближайшее время мы можем получить ответ на вопрос о вступлении в НАТО – уже к концу 2021 года. В это верит вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Мы сегодня говорим о получении плана действий по членству. Как т олько Украина получит план действий по членству – от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО,

– сказала Стефанишина.

"Наше членство будет через 10 плюс-минус 2 года", – уточнил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Последние шаги Украины к НАТО

24 февраля президент Зеленский утвердил положение о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина – НАТО. И дал ряд поручений Кабинету Министров по развитию сотрудничества с Альянсом.

26 февраля Оксана Маркарова, которая стала послом в Вашингтоне, заверила, что вовлеченность Украины в коллективную безопасность и вступление в НАТО – один из приоритетов ее работы в Соединенных Штатах Америки.