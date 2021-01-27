Дело относительно юриста одного из крупнейших интернет провайдеров Украины, направили в суд. При этом производство относительно владельца компании пока приостановили.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Как утверждают следователи, владелец провайдера вместе с юристом и гражданином России помогал оккупантам следить за жителями оккупированного Крыма.

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Также компания принимала участие в блокировании ресурсов, которые запретили террористы.

Что известно о сотрудничестве украинского провайдера с россиянами

В офисе генпрокуратуры утверждают, что компания, о которой идет речь, предоставляет услуги крупным корпоративным клиентам, государственным структурам, провайдерам и операторам телекоммуникаций на территории Украины.

Когда же Россия оккупировала Крым, владелец провайдера присоединил все сети телекоммуникации в систему оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

Кроме того, компания предоставила террористам доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", которым пользуется Роскомнадзор для блокировки нежелательных ресурсов.

Благодаря этому российские спецслужбы получили возможность следить за не согласными с оккупацией Крыма лицами, а также преследовать их.

Владелец ИT-компании также является фигурантом уголовного дела, но его вынесли в отдельное производство. При этом досудебное расследование преступления остановили из-за розыска подозреваемого.