Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Юрия Витренко попытаются повторно назначить на пост вице-премьера – министра энергетики в январе 2021 года. Мол, сейчас нет альтернативной кандидатуры на этот пост.

В течение следующего месяца кандидат в Кабинет министров сможет пообщаться с депутатами. Об этом Давид Арахамия рассказал в общении с журналистами в кулуарах парламента, сообщает 24 канал.

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Думаю, что в следующий раз можно пробовать в январе, а за это время еще можно повстречаться, пообщаться. Я думаю, можно выносить еще раз,

- подчеркнул председатель фракции "Слуга народа".

Кроме того, он рассказал, что пока альтернативных кандидатур на пост главы Минэнерго нет, поэтому правящая партия будет пытаться мобилизовать голоса за Юрия Витренко.

Почему Витренко не назначили с первого раза

Вопрос о назначении бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" на пост вицепремьера – министра энергетики рассматривали в Верховной Раде 17 декабря. "За" проголосовали лишь 186 депутатов, то есть не хватило 40 голосов.

Из всех парламентских фракций лишь часть депутатов из "Слуги народа" поддержала кандидатуру. Давид Арахамия считает, что это следствие неправильного подхода к представлению кандидатуры.

"Он должен был перед голосованием встретиться со всеми фракциями, поговорить с депутатами и рассказать о своем курсе. Здесь, учитывая, что не было у нас времени, этого не произошло", – рассказал парламентарий.

Поэтому, объясняет он, многие депутаты чувствуют себя оскорбленными, так как "не получили доступа к телу". По мнению Арахамии, это отняло 20% – 30% голосов за кандидата в министры.