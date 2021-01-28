Верховной Раде не удалось собрать голоса за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики 28 января. До этого Витренко был исполняющим обязанности главы Минэнергетики. Представление на назначение Витренко премьер Денис Шмыгаль внес только утром.

Источник: 24 канал

За кандидатуру Витренко проголосовали всего 204 нардепа.

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Против выступили сразу 45 народных избранников, воздержались 62.

Как голосовали по фракциям:

"Слуга народа": за – 177, против – 2;

ОПЗЖ: за – 0, против – 21;

"Европейская Солидарность": за – 0, против – 0;

"Батькивщина": за – 0, против – 17;

"За майбутнє": за – 0, против – 3;

"Голос": за – 0, против – 0;

"Доверие": за – 18, против – 0;

Внефракционные: за – 9, против – 2.

Витренко перед голосованием доложил о своих успехах в Минэнергетики

Во время представления Витренко отметил, что о своих приоритетах рассказал еще в декабре – когда претендовал на должность министра энергетики. Поэтому депутатам решил доложить о своих достижениях в должности исполняющего обязанности главы министерства.

За считанные дни после назначения была погашена задолженность по зарплате шахтерам, которые перекрывали дороги. Был подан в Кабмин проект решения, которое ограничило рост цены на электроэнергию для населения. Если бы такое решение не было принято, то цена на электроэнергию была бы вдвое больше. Наиболее значимые льготы были монетизированы,

– подчеркнул Витренко.

Представление на назначение Витренко поступило только утром

О том, что представление на назначение Витренко – уже в парламенте, сообщил во время заседания спикер Дмитрий Разумков. Вопрос рассматривал профильный комитет в 12: 00. За Витренко проголосовали 14 членов Комитета, 2 были против, еще 2 – воздержались

Тем временем, как сообщил LB.ua появилась информация, что голоса за нового вицепремьера активно собирали в приложении для мобильных телефонов нардепов от "Слуги народа". Большинство выступило "за".

Главная интрига – повторное голосование за Витренко на посту первого вицепремьера и министра энергетики. У меня нет сомнений, что на этот раз голоса таки будут,

– написал ранее в телеграмме председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее назначение Витренко обсудили на фракции "Слуги народа"

Отметим, что назначение Витренко было одним из ключевых вопросов заседания фракции "Слуга народа" вечером 25 января. На собрании нардепов присутствовал и президент Зеленский.

Обратите внимание! Назначение Витренко главой Минэнергетики 17 декабря Верховная Рада тоже провалила. "За" проголосовали только 186 нардепов из 226 необходимых. Исполняющим обязанности министра Витренко назначили уже на заседании Кабмина.

Что говорил о своих планах Витренко в случае провала голосования? Ранее Юрий Ранее Юрий Витренко заявил , что в случае, если Рада снова не поддержит его кандидатуру, он распрощается с Минэнергетики. В планах исполняющего обязанности министра было возвращение в инвестиционный бизнес.

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