Бывший директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что его назначение исполняющим обязанности министра энергетики стало неожиданностью. Кроме того, его удивило голосование фракции "Слуга народа".

Предложение занять должность министра энергетики и стать первым вице-премьером поступила Витренко от премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом Витренко рассказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

К слову Что известно о временном главе Минэнерго Юрии Витренко: биография

"С фракцией "Слуга народа" я общался через скайп в аэропорту, была плохая связь, я пропустил свой самолет. Надо было больше времени на разговоры с депутатами, не убеждение и все остальное", – вспомнил он.

Почему Витренко поддерживали "депутаты Коломойского"

"Прежде всего часть депутатов, которые говорят, что они ориентированы на Игоря Коломойского, они во фракции "Слуга народа", меня не удивляло, что они голосовали "за", потому что президент и премьер-министр их убеждали на фракции", – прокомментировал Витренко.

Однако его удивило то, что другие "слуги" не проголосовали, ведь фракция приняла решение его поддержать.

Я не разговаривал ни с Коломойским, ни с одним депутатом, приближенным к Коломойскому. С Коломойским не обсуждал никакие должности,

– подчеркнул он.

Назначение Юрия Витренко: что известно