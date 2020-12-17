Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в рамках "мирового" соглашения получит гособлигаций на 4 миллиона долларов. Они будут действительны в течение следующих 5 лет.

За что Витренко получит такую большую сумму денег

Гособлигации Витренко получит за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Известно, что еще в феврале 2020 года Витренко обращался с судебным иском в Печерский суд о выплате премии за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, где речь шла о выплате 94 миллионов гривен.

Витренко претендует на получение более 4 миллионов долларов. Этот вопрос должны решить до назначения его министром энергетики, ведь тогда возникает конфликт интересов. По словам собеседника, будущий вице-премьер "не будет забирать эти средства, а отдаст их фактически государству в долг".

Между Витренко и "Нафтогазом" подписывается договор по типу мирового соглашения, по которому первый отказывается от исковых требований и получает за это государственные облигации. Фактически получается, что Витренко уже передал в бюджет свою премию, в уплаченных "Нафтогазом" дивидендах. Теперь же он за это получит ОВГЗ,

– отметил собеседник издания.

Сам Витренко подтвердил, что предполагается такой механизм, но отказался прояснить детали.

Обратите внимание! Юрий Витренко так и не смог возглавить министерство энергетики и одновременно стать вице-премьер-министром. 17 декабря депутаты провалили голосование за его назначение. Заметим, что больше всего из тех, кто воздержался и не голосовал за Витренко, – это представители "Слуги народа".

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