"Мировая с "Нафтогазом": Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в рамках "мирового" соглашения получит гособлигаций на 4 миллиона долларов. Они будут действительны в течение следующих 5 лет.
За что Витренко получит такую большую сумму денег
Гособлигации Витренко получит за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.
Важно Что известно об экс-директоре "Нафтогаза" Юрии Витренко: биография
- Известно, что еще в феврале 2020 года Витренко обращался с судебным иском в Печерский суд о выплате премии за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, где речь шла о выплате 94 миллионов гривен.
- Витренко претендует на получение более 4 миллионов долларов. Этот вопрос должны решить до назначения его министром энергетики, ведь тогда возникает конфликт интересов. По словам собеседника, будущий вице-премьер "не будет забирать эти средства, а отдаст их фактически государству в долг".
Между Витренко и "Нафтогазом" подписывается договор по типу мирового соглашения, по которому первый отказывается от исковых требований и получает за это государственные облигации. Фактически получается, что Витренко уже передал в бюджет свою премию, в уплаченных "Нафтогазом" дивидендах. Теперь же он за это получит ОВГЗ,
– отметил собеседник издания.
Сам Витренко подтвердил, что предполагается такой механизм, но отказался прояснить детали.
Актуально Витренко ушел из "Нафтогаза": причина
Что известно о премии за победу в Стокгольмском арбитраже
- История со скандальными премиями началась в мае 2018 года. Именно тогда Наблюдательный совет "Нафтогаза" решила премировать 41 сотрудника компании за вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
- Сумма вознаграждения предполагалась на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже, то есть 46,3 миллиона долларов. В 2018 году выплатили первую часть премий на сумму 20,7 миллиона.
- Как отмечается в отчете "Нафтогаза", Юрий Витренко получил 7,5 миллиона долларов. Однако это не вся сумма, которую должны были получить топ-менеджеры "Нафтогаза".
- Другая часть премий должна должна была выплачиваться в течение трех лет, но этого не произошло из-за Владимира Зеленского. Президент Украины поручил тогдашнему премьеру Алексею Гончарук "разобраться" и с вопросом премий "нафтогазовцам" и пригрозил "перезагрузкой" "Нафтогаза".
- В конце концов Кабмин принял постановление, которым ограничил размеры заработной платы руководителям госпредприятий в 1,25 млн грн в месяц и установил ограничения вознаграждения членам наблюдательных советов в зависимости от показателей годового дохода госпредприятия.
- В феврале, через месяц, Витренко подал иск в Печерский суд Киева из-за невыплаты ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".
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