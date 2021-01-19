В ближайшие недели Верховная Рада может вернуться к утверждению Юрия Витренко на посту министра энергетики. Однако, если эта попытка терпит фиаско, Витренко планирует распрощаться с энергетическим ведомством.

Витренко ранее занимался инвестиционным бизнесом

Если исполняющий обязанности министра не поменяет свой статус, он вернется в инвестиционный бизнес. О таких планах Витренко рассказал в интервью газете "День".

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Поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее. Раньше я занимался инвестиционным банковским бизнесом. После непродолжительного отдыха смогу заниматься этим,

– отметил чиновник.

Витренко может заменить Шмыгаля, – СМИ

Между тем, в СМИ появилась информация, что именно Витренко может стать преемником Дениса Шмыгаля в должности главы правительства. Якобы должность главы министерства – только испытательный срок на пути к премьерству.

Обратите внимание! 17 декабря Верховная Рада провалила голосование за нового министра энергетики. Юрия Витренко поддержали лишь 186 парламентариев из 226 необходимых.