Юрий Витренко может возглавить Минэнерго до голосования Рады
Юрия Витренко планируют назначить заместителем министра энергетики. Таким образом он сможет стать исполняющим обязанности министра энергетики до тех пор, пока Верховная Рада не назначит его как постоянного министра.
О том, что Юрий Витренко претендует на эту должность, стало известно из его электронной декларации, которая появилась в реестре НАПК 21 декабря.
Интересно Для Витренко Минэнерго – испытание, дальше – место Шмыгаля, – СМИ
Ранее кандидатуру бывшего менеджера "Нафтогаза" уже выносили на голосование в сессионный зал парламента 17 декабря, но депутаты голосование провалили – не хватило 40 голосов.
Впоследствии лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что других кандидатур у власти нет, поэтому Юрий Витренко проведет встречи со всеми фракциями, а в январе 2021 года снова попытаются проголосовать.
Декларация Юрия Витренко:
- зарплата в "Нафтогазе" – 53 миллиона 254 тысячи гривен в год,
- гонорары из "Укрнафты" – 2 миллиона 228 тысяч гривен,
- недвижимость – 4 квартиры в Киеве на 124, 58, 99 и 69 квадратных метров,
- автомобили – Volkswagen Golf Plus 2008 года и Land Rover Range Rover Evoque 2014 года выпуска,
- денежные сбережения – отсутствуют.
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