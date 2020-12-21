Юрия Витренко планируют назначить заместителем министра энергетики. Таким образом он сможет стать исполняющим обязанности министра энергетики до тех пор, пока Верховная Рада не назначит его как постоянного министра.

О том, что Юрий Витренко претендует на эту должность, стало известно из его электронной декларации, которая появилась в реестре НАПК 21 декабря.

Интересно Для Витренко Минэнерго – испытание, дальше – место Шмыгаля, – СМИ

Ранее кандидатуру бывшего менеджера "Нафтогаза" уже выносили на голосование в сессионный зал парламента 17 декабря, но депутаты голосование провалили – не хватило 40 голосов.

Впоследствии лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что других кандидатур у власти нет, поэтому Юрий Витренко проведет встречи со всеми фракциями, а в январе 2021 года снова попытаются проголосовать.

Декларация Юрия Витренко: