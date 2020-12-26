Верховная Рада 17 декабря не проголосовала за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики. Партия "Голос" и "Европейская солидарность" не голосуют за кадровые назначения власти, чтобы таким образом отличаться от монобольшинства.

Однако Юрий Витренко считает, что это ограничивает вообще влияние партий на развитие ситуации в стране. Такое мнение он озвучил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Я после этого (после голосования – 24 канал) разговаривал с фракцией "Голос". Там много моих друзей, к которым я тоже отношусь с огромным уважением, мы и общаемся, и консультируемся, и все остальное. То же касается и фракции "Европейская солидарность". Но сейчас они говорят, что у них политическая позиция такова, что они не голосуют за кадровые назначения", – сказал он.

Я буду с ними говорить... Они должны быть заинтересованы в том, чтобы развитие двигалось в правильном направлении,

– отметил Витренко.

Также добавил: "Голосуя, условно говоря, за людей, которых они считают нормальными, они посылают сигнал власти: если вы будете предлагать нормальных людей, мы будем это поддерживать. Иначе они толкают власть на какие-то договоренности с ОПЗЖ, или какими-то другими фракциями, которые имеют другую ориентацию".

Что известно о назначении Юрия Витренко:

17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

За него проголосовали лишь 118 нардепов из 226 необходимых.

Однако вечером 21 декабря Кабинет Министров все же назначил его исполняющим обязанности министра энергетики.

Смотрите полное интервью с Юрием Витренко на 24 канале: