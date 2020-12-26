Государственная аудитслужба обнаружили в работе "Нафтогаза" нарушения, по которым бюджет недополучил более 75 млрд гривен. Бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что в аудите нет никаких претензий к его работе.

Многие люди воспринимают успех "Нафтогаза", как успех по всем направлениям работы компании. Однако Юрий Витренко в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале заявил, что если забрать успех в направлениях, за которые отвечал он и его команда, то изменения в "Нафтогазе" были незначительными или даже отрицательными.

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"Если мы заберем финансовый результат по направлению, за который я отвечал, а этот вопрос с "Газпромом", тот же транзит, то "Нафтогаз" был убыточным", – сказал бывший исполнительный директор компании.

Я ушел из "Нафтогаза", я как раз критиковал изнутри "Нафтогаз" – других руководителей, общее руководство, в которое я не входил. Именно много вещей, которые я критиковал – и господина Коболева (председатель правления – 24 канал), и его коллег – они и вошли в аудит,

– отметил он.

Главные проблемы "Нафтогаза"

"Это не бизнес-компания и большинство людей, в частности Коболев, не является бизнесменами, они не умеют зарабатывать деньги для компании и страны, это чиновники, политические назначенцы, которые могут ждать в кабинетах встречи и о чем-то договариваться. А деньги зарабатывать – это сложно", – пояснил Витренко.

Кроме этого, в правлении нет ни одного человека, который бы имел специальное образование и опыт непосредственно в добыче.

"Для меня это не удивительно. Было бы странно, если бы в "Нафтогазе" на двух высших уровнях управления не было бы никакого профильного специалиста, а при этом они были бы успешными. Есть прямая связь между компетентностью и эффективностью. То же касается и честности", – отметил он.

Что известно об аудите "Нафтогаза"

Госаудитслужба выявила ряд нарушений в работе "Нафтогаза", в частности начисления резерва сомнительных долгов, продажа газа по заниженным ценам.

Также было выявлено, что компания безосновательно выписывала премии членам правления, занижала услуги по транспортировке газа, осуществляла нарушения в закупках и занималась скрытым кредитованием и тому подобное.

Смотрите полное интервью с Юрием Витренко на 24 канале: