Юрия Витренко вскоре могут назначить премьер-министром Украины, но сначала он должен пройти путь в Министерстве энергетики. Об этом стало известно украинским СМИ.

Собственно работа во главе Минэнерго должна стать для Юрия Витренко испытательным сроком. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа".

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Юрий Витренко в Минэнерго

На прошлой неделе Верховная Рада предприняла неудачную попытку назначить бывшего менеджера "Нафтогаза" в правительство. Сам Юрий Витренко пожелал парламентариям успехов в поисках новой кандидатуры.

Но на этом все не закончилось, ведь Давид Арахамия откровенно рассказал, что это прежде всего была ошибка именно "Слуги народа". Мол, Витренко не дали времени представить себя депутатам, и те обиделись.

Кроме того, председатель правящей фракции заверил: другой кандидатуры нет, поэтому карту Юрия Витренко снова попытаются разыграть в январе 2021 года.

Как стало известно украинским СМИ, в Минэнерго Витренко должен стать удобным руководителем для "профсоюза крупных потребителей электроэнергии" в противовес "профсоюзу крупных производителей электроэнергии".

Кроме того, источник утверждает, что к возможному назначению экс-менеджера "Нафтогаза" не причастен ни один олигарх, хотя Минэнерго является едва ли не самым лакомым куском в правительстве, в частности для Рината Ахметова.

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Также исключают влияние олигарха Игоря Коломойского, которого все реже связывают со "слугой народа". Впрочем, отмечают: Коломойский считает Витренко профессионалом.

Это тоже важно, ведь олигарх имеет значительную группу депутатов в "Слуге народа", а также "За майбутнє". Ранее он, например, публично называл дураком Тимофея Милованова, когда тот возглавлял Минэкономразвития.

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