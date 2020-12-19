Это так легко не закончится: Витренко готов побороться за место в правительстве
Юрий Витренко так и не смог возглавить министерство энергетики и в то же время стать вице-премьер-министром. Однако после провального голосования Витренко не думает сдаваться. Он заявил, что с поддержкой президента намерен побороться за место в правительстве.
Витренко отметил, что президент настроен стратегически. Об этом он сказал в интервью Сергею Лещенко, пишет 24 канал.
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Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" пояснил, что сначала после провального голосования он почувствовал облегчение.
Но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится. Имеется в виду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов,
– рассказал Витренко.
По его словам, президент Владимир Зеленский и фракция партии "Слуга народа" говорят, что будут предлагать его кандидатуру в Верховной Раде повторно.
Кто такой Юрий Витренко: коротко
- Украинский экономист и финансист. Родился 17 сентября 1976 года в Киеве. Сейчас является гендиректором собственной инвестиционной компании AYA Capital.
- Известен своей работой на посту директора "Нафтогаза" и победой в международном арбитраже против российского "Газпрома" на почти 3 миллиарда долларов.
- Стоит заметить, что Витренко проработал в "Нафтогазе" аж 18 лет, пока в компании не сократили его должность.
Заметим, что голосование за кандидатуру Витренко состоялось 17 декабря. Его поддержали 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение относительно нового министра энергетики не приняли.
Интервью Сергея Лещенко с Юрием Витренко: смотрите видео
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