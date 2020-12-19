Юрий Витренко так и не смог возглавить министерство энергетики и в то же время стать вице-премьер-министром. Однако после провального голосования Витренко не думает сдаваться. Он заявил, что с поддержкой президента намерен побороться за место в правительстве.

Витренко отметил, что президент настроен стратегически. Об этом он сказал в интервью Сергею Лещенко, пишет 24 канал.

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Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" пояснил, что сначала после провального голосования он почувствовал облегчение.

Но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится. Имеется в виду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов,

– рассказал Витренко.

По его словам, президент Владимир Зеленский и фракция партии "Слуга народа" говорят, что будут предлагать его кандидатуру в Верховной Раде повторно.