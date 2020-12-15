Бывший глава "Навтогаза" Юрий Витренко, вероятно, претендует на должность министра энергетики. Его кандидатуру могут рассмотреть на заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря. Ранее Витренко в течение 18 лет работал в "Нафтогазе".

Биография Юрия Витренко

Витренко – экономист и финансист, а также гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Он известен своей работой в "Нафтогазе". Кроме этого, мужчину знают как сына одиозной политика на Наталии Витренко, сообщает 24 канал.

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Образование

Витренко в школьные годы учился в Киевской школе менеджмента для старшеклассников КРОК

В 1996 году он окончил бакалавриат Киевского национального экономического университета по специальности "Международная экономика".

В 1997 году – окончил магистратуру КНЭУ по специальности "Управление международным бизнесом".

В течение 1997 – 2000 годов учился в аспирантуре Института международных отношений.

Кстати, во время студенческих лет проходил практику в Университете науки и техники в штате Айова в США.

Карьера

Еще в 14 лет Витренко практиковался помощником бухгалтера в "Укрибанке".

Впоследствии работал аналитиком в Украинской финансовой группе.

В 1998 – 2002 годах занимал различные должности в международной компании в сфере аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers.

В 2002 году принял участие в проектах по разработке стратегии НАК Нафтогаз Украины. С тех пор занимал различные должности в компании.

В 2005 – 2006 году имел работу в лондонском отделении банка Merrill Lynch.

В 2010 году создал инвестиционную компанию "ЭйВайЭй Кэпитал" (AYA Capital).

В апреле 2019 года Витренко избрали председателем наблюдательного совета ПАО Укрнафта.

В том же году президент Владимир Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

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Работа в "Нафтогазе"

Витренко работал в "Нафтогазе" 18 лет. Он был помощником заместителя председателя правления, руководителем подразделения корпоративных финансов, главным советником председателя правления и внештатным советником. В ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора. Последняя должность Витренко в компании – директор по развитию бизнеса.

Однако 11 июня 2020 года "Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете Укрнафты. Уже 17 июля 2020 года мужчина ушел с поста исполнительного директора "Нафтогаза".

Витренко объяснил это тем, что его должность сокращают. В компании отметили, что причиной этого стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".

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"Газовые войны с Россией"

Витренко вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией после событий в 2014 году. Его называют ключевой фигурой этих событий.

Самым главным достижением Витренко считают победу в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме.