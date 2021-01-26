Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме, который внес президент Зеленский. Он предусматривает возможность электронного голосования. Впрочем, в "Голосе" его не поддержали.

Источник: 24 канал

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, почему его фракция не поддержала президентский законопроект. В частности и потому, что механизма, по которому должен происходить референдум, еще нет.

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Позиция "Голоса"

Он пояснил, что в Украине нет профильного законопроекта, как организовывать электронное голосование. В то же время системный законопроект о референдуме принимают со ссылкой на несуществующий проект закона.

То есть, мы ссылаемся на механизм, которого еще не существует. При этом, он очень сложный,

– сказал Юрчишин.

Он считает, что в случае такого голосования возможно влияние российских хакеров, как это было во время Brexit или выборов в США. Поэтому в "Голосе" считают, что этот механизм полностью незащищен.

Важно! За законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" проголосовали 255 народных избранников. Голоса дали представители "Слуги народа", "Доверия" и внефракционные. Против были нардепы от "ЕС", ОПЗЖ и "Голоса".

Смотрите видео: позиция "Голоса" по закону о референдуме

Что предлагает закон о референдуме:

Зеленский может провозглашать всеукраинский референдум по народной инициативе.

Чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины.

Допускает возможность электронных голосований во время референдума.

Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопросы, касающиеся общих принципов, выборов, самого референдума, суда и другого.

В то же время на референдум не допускается и ряд других вопросов.

Более об этом законе – читайте в нашем материале.