Несуществующий механизм: Юрчишин объяснил, почему "Голос" не голосовал за закон о референдуме
Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме, который внес президент Зеленский. Он предусматривает возможность электронного голосования. Впрочем, в "Голосе" его не поддержали.
Источник: 24 канал
Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, почему его фракция не поддержала президентский законопроект. В частности и потому, что механизма, по которому должен происходить референдум, еще нет.
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Позиция "Голоса"
Он пояснил, что в Украине нет профильного законопроекта, как организовывать электронное голосование. В то же время системный законопроект о референдуме принимают со ссылкой на несуществующий проект закона.
То есть, мы ссылаемся на механизм, которого еще не существует. При этом, он очень сложный,
– сказал Юрчишин.
Он считает, что в случае такого голосования возможно влияние российских хакеров, как это было во время Brexit или выборов в США. Поэтому в "Голосе" считают, что этот механизм полностью незащищен.
Смотрите видео: позиция "Голоса" по закону о референдуме
Что предлагает закон о референдуме:
- Зеленский может провозглашать всеукраинский референдум по народной инициативе.
- Чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины.
- Допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопросы, касающиеся общих принципов, выборов, самого референдума, суда и другого.
- В то же время на референдум не допускается и ряд других вопросов.
Более об этом законе – читайте в нашем материале.
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