В Запорожской области полиция поймала двух девушек – 16 и 18 лет, которые организовали сбыт наркотиков в Телеграм. "Товар" получали по почте, а в съемной квартире обустроили пункт фасовки. Правоохранители изъяли наркотиков и психотропов на сумму более 7 миллионов гривен.

Девушки реализовывали "Альфа PVP", каннабис и таблетки экстази. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дилерки работали на Телеграм-канал. Наркотики и психотропы они получали через почту, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные.

Юные дилерки на Запорожье продавали наркотики через Телеграмм: смотрите фото

Одну из злоумышленниц полицейские задержали, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 7 миллионов гривен.