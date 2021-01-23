В рамках 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, приняли решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым". Оно констатировало ухудшение ситуации в оккупированном Крыму.

Принятые решения составляют международно-правовую основу для осуществления ЮНЕСКО прямого мониторинга в сферах ее компетенции на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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На рассмотрение Исполнительного совета доклад, содержащий информацию о ситуации на полуострове, представила Генеральный директор ЮНЕСКО.

Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе,

– говорится в сообщении.

Наиболее уязвимые группы

В пресс-службе отметили, что представленная информация продемонстрировала – наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека (входящих в сферу компетенции ЮНЕСКО – 24 канал), являются крымские татары и украинцы, которые подвергаются давлению со стороны оккупационных властей. В выводах отметили, что действия оккупационных властей существенно угрожают:

свободе взглядов;

совести и религии;

праву на мирные собрания и объединения;

свободе СМИ и доступу к информации;

языковым и культурным правам.

В то же время в документе обратили внимание на нанесение пророссийской властью вреда культурным ценностям, принадлежащим Украине и расположенных на оккупированной территории, а также – на снижение уровня охраны природного наследия.

Обратите внимание! По состоянию на январь 2021 года, ЮНЕСКО осуществила ряд миссий в Украину для мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах науки и информации и начала мониторинг в сфере образования. Следующим шагом должен быть мониторинг культуры и культурного наследия.