В ЮНЕСКО заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму
В рамках 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, приняли решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым". Оно констатировало ухудшение ситуации в оккупированном Крыму.
Принятые решения составляют международно-правовую основу для осуществления ЮНЕСКО прямого мониторинга в сферах ее компетенции на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
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На рассмотрение Исполнительного совета доклад, содержащий информацию о ситуации на полуострове, представила Генеральный директор ЮНЕСКО.
Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе,
– говорится в сообщении.
Наиболее уязвимые группы
В пресс-службе отметили, что представленная информация продемонстрировала – наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека (входящих в сферу компетенции ЮНЕСКО – 24 канал), являются крымские татары и украинцы, которые подвергаются давлению со стороны оккупационных властей. В выводах отметили, что действия оккупационных властей существенно угрожают:
- свободе взглядов;
- совести и религии;
- праву на мирные собрания и объединения;
- свободе СМИ и доступу к информации;
- языковым и культурным правам.
В то же время в документе обратили внимание на нанесение пророссийской властью вреда культурным ценностям, принадлежащим Украине и расположенных на оккупированной территории, а также – на снижение уровня охраны природного наследия.
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