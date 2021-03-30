1 апреля в Одессе обычно празднуют День смеха. Но сейчас регион в красной зоне карантина. Поэтому никаких массовых мероприятий не будет происходить – в столице шуток отменили "Юморину-2021".

Об этом сообщила директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова. Она добавила, что День смеха будут праздновать онлайн.

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Что заявила чиновница

Чиновница рассказала, что в Одессе готовили ко Дню смеха комплексную программу. Хотя и понимали, что массовые мероприятия вероятно будут запрещены.

Мы заранее знали, что не будет массового шествия и не будут проходить большие концерты. Но планировали сделать интересные вещи: фото зоны, выставки, флешмобы,

– объяснила Татьяна Маркова.

Эти события планировали организовать с соблюдением карантинных ограничений. Но в этом году, как и в 2020-м, "Юморина" тоже будет на карантине.

Глава департамента культуры об отмене "Юморины": видео

Поздравления с Днем смеха от граждан Украины, начинающих и известных юмористов, иностранцев и просто шутников разместят на странице Департамента культуры и туризма Одесского горсовета.