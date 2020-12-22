Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юлии Свириденко заместителем руководителя Офиса Президента. Днем ранее эту должность покинула Юлия Ковалив.

Ранее Свириденко работала в Минэкономики

Указ опубликовали на сайте официального представительства Президента Украины 22 декабря. Ранее Свириденко занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

К теме Юлия Ковалив ушла с поста заместителя главы Офиса Президента

21 декабря Кабмин уволил Свириденко с Минэкономики.

Что известно о Юлии Свириденко: краткая биография

Юлии Свириденко – 34 года. Она – уроженка Черниговщины.

Она – уроженка Черниговщины. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет , магистр менеджмента антимонопольной деятельности. Училась в аспирантуре заведения по специальности "Экономика и управление национальным хозяйством".

, магистр менеджмента антимонопольной деятельности. Училась в аспирантуре заведения по специальности "Экономика и управление национальным хозяйством". С 2008 года начала работать экономистом на предприятии "АМП".

Впоследствии была оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации.

Окончила курсы при Фонде государственного имущества Украины и является сертифицированным специалистом по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

В 2011 году – председатель постоянного представительства Чернигова в городе Уси, что в Китае.

В Чернигове занимала должность заместителя директора завода "Эко-Втор", который занимался производством полиэфирного волокна.

С мая 2015 года работала в советники председателя Черниговской ОГА.

С августа 2015 года – руководительница Департамента экономического развития Черниговской ОГА.

Училась в программе для менеджеров в Германии.

С сентября 2017 года – исполняющая обязанности первого заместителя председателя ОГА. С марта 2018 года – официально в должности первого заместителя.

С марта 2018 года – официально в должности первого заместителя. В 2019 году была директором "Сидко Украина" – предприятия, что производит корма для диких птиц и перерабатывает органическую продукцию

С сентября 2019 года – заместитель министра развития экономики , торговли и сельского хозяйства Украины.

, торговли и сельского хозяйства Украины. Член делегации для участия в ТКГ, представляет социально-экономические вопросы.

представляет социально-экономические вопросы. 21 декабря уволена с должности в Минэкономики.

22 декабря предназначена заместителем главы ОПУ.

Главное об увольнении Юлии Ковалив

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив уволилась по собственному желанию 21 декабря. Эту должность она занимала почти полтора года. Ковалив заявила, что довольна своим участием в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе. Важную роль в команде экс-заместителя Андрея Ермака отметил и президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Ковалив сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины.