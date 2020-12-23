Юлия Свириденко заняла должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Ранее Свириденко была первой заместительницей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

22 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юлии Свириденко заместителем руководителя Офиса президента, а вот днем ранее эту должность покинула Юлия Ковалив, которая была на этом посту почти полгода.

Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о Свириденко, ее биографии, личной жизни и карьере.

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Биография

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих. Так, ее отец был председателем Черниговского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в аппарате областного совета.

В 2003 году Свириденко закончила Черниговскую СОШ №1 с углубленным изучением иностранных языков. В 2008 году закончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет, по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности", магистр менеджмента антимонопольной деятельности. После чего поступила туда же в аспирантуру.

В модном образе / Фото Facebook-страница Юлии Свириденко

Также Свириденко закончила программу обучения менеджеров в 2016 году в Немецкой академии управления Нижней Саксонии. А в 2017 году она закончила программу стратегий роста частного сектора, которую организовало шведское агентство по вопросам международного развития Sida.

Личная жизнь

Свириденко замужем за Сергеем Дерлеменко и имеет маленькую дочь Софию. Мужчина руководит ООО "ДКС-Групп" и ООО "ДИТЕЛ", компаниями, которые занимаются строительством, ремонтом, телекоммуникациями и обслуживанием сетей связи. В 2015 году Сергей Дерлеменко также баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Самопомич", но не прошел.

Карьера

Послужной список у Юлии Свириденко довольно обширный. После окончания университета в 2008 году начала работать в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев).

В 2011 году ее назначили главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика). Известно, что там она способствовала привлечению инвестиций в Чернигов. Впоследствии, по результатам работы Постоянного представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие "Эко-Втор" со 100% иностранных инвестиций, где Свириденко заняла должность заместителя директора завода по вопросам внешнеэкономической деятельности.

На встрече / Фото Facebook-страница Юлии Свириденко

Там она работала до 2015 года, пока не пошла в Черниговскую облгосадминистрацию:

с мая 2015 года была советницей председателя Черниговской областной государственной администрации;

с августа 2015 года стала начальницей Департамента экономического развития Черниговской областной государственной администрации.

с сентября 2017 года исполняла обязанности первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.

с 30 июля по 28 ноября 2018 года исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

В 2019 году Юлию Свириденко назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А в июле 2020 года чиновница поднялась на ступень выше и стала первым заместителей.

И, собственно, 22 декабря она заняла должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Отметим, что в декабре 2019 года ее избрали Председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Также Свириденко с мая 2020 года входит в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Юлия Свириденко с Леонидом и Галиной Третьяковой / Фото Facebook-страница Юлии Свириденко

Декларация

В ежегодной декларации за 2019 год указано, что у Юлии Свириденко есть квартира в Киеве площадью 33,5 квадратных метров, квартира в Чернигове площадью 74,3 квадратных метров. Также в родном городе она имеет квартиру, которая находится в общей собственности с ее матерью и братом, площадь квартиры составляет 87,5 квадратных метров.

У ее мужа есть квартира в Чернигове площадью 203,5 кв. м и земельный участок в Черниговском районе площадью 14,96 соток. Муж также владеет автомобилем BMW Х3, 2016 года выпуска, который он приобрел в 2018 году более чем за миллион гривен.

Фото Facebook-страница Юлии Свириденко

В 2019 году Юлия Свириденко получила 241 тысячу гривен зарплаты в ООО "СИДКО Украина", где работала несколько месяцев. А в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины она заработала 462 тысячи гривен.

Ее муж в 2019 году получил заработную плату по совместительству в ООО "ДКС-Групп" – 61 462 гривен, и в ООО "Чернігівшляхбуд" – 49 688 гривен. Наличными мужчина хранит 8 тысяч долларов.