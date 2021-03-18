Юлия Мендель не будет вести программу "Взгляд с Банковой"
Канал "Дом" заявил, что Мендель не является ведущей их программы. Она выступила лишь как "пионерка нового проекта".
Источник:сайт канала "Дом"
Ведущие проекта "Взгляд с Банковой" будут меняться. Действующими лицами будут выступать люди, связанные с Офисом Президента.
Что было известно ранее Мендель запускает собственное шоу на телевидении
Юлия Мендель не будет вести шоу постоянно
Пресc-секретарь президента согласилась специально для аудитории канала временно оккупированных территорий давать ответы на вопросы как спикер ОП.
Это было пилотной версией проекта, которую представили в соцсетях 15 марта. Сделали это для привлечения внимания аудитории и получения обратной связи.
Канал извиняется, если кого-то могли ввести в заблуждение относительно роли Мендель в шоу.
Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей относительно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале,
– говорит пресc-служба телеканала.
Спикеры будут меняться
В последующих эпизодах серии программы "Взгляд с Банковой" запланировали появление других стейкхолдеров или спикеров власти.
Относительно конкретных имен людей, которые вскоре примут в проекте участие, пока информации нет.
Первый выпуск "Взгляда с Банковой": о чем шла речь
- Пилотный выпуск был посвящен дезинформации и социальным услугам для украинцев по обе стороны разграничения.
- Мендель рассказала: Зеленский планирует вывести работу Центра противодействия дезинформации на международный уровень.
- Кроме того, Зеленский предлагает ввести в школах уроки медиаграмотности.
- Когда Центр противодействия дезинформации заработает, люди поймут, кто какие фейки распространяет и как с ними бороться.
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