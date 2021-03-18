Канал "Дом" заявил, что Мендель не является ведущей их программы. Она выступила лишь как "пионерка нового проекта".

Ведущие проекта "Взгляд с Банковой" будут меняться. Действующими лицами будут выступать люди, связанные с Офисом Президента.

Что было известно ранее Мендель запускает собственное шоу на телевидении

Юлия Мендель не будет вести шоу постоянно

Пресc-секретарь президента согласилась специально для аудитории канала временно оккупированных территорий давать ответы на вопросы как спикер ОП.

Это было пилотной версией проекта, которую представили в соцсетях 15 марта. Сделали это для привлечения внимания аудитории и получения обратной связи.

Канал извиняется, если кого-то могли ввести в заблуждение относительно роли Мендель в шоу.

Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей относительно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале,

– говорит пресc-служба телеканала.

Спикеры будут меняться

В последующих эпизодах серии программы "Взгляд с Банковой" запланировали появление других стейкхолдеров или спикеров власти.

Относительно конкретных имен людей, которые вскоре примут в проекте участие, пока информации нет.

Первый выпуск "Взгляда с Банковой": о чем шла речь