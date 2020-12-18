Юлия Лапутина возглавила Министерство по делам ветеранов: что о ней известно
Юлию Лапутину Верховная Рада назначила на должность министра по делам ветеранов. До этого времени Лапутина работала в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Также была военной – служила в контрразведке и в СБУ. Биографию Лапутиной читайте на 24 канале.
Лапутина – также кандидат психологических наук. Больше о ней читайте в материале 24 канала.
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Биография Юлии Лапутиной
Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве.
Образование
Лапутина получила педагогическое и психологическое образование. Защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила степень кандидата психологических наук.
Имеет профессиональную подготовку по спортивной стрельбе.
Карьера
- Лапутина в 1992 году начала службу в рядах Службы безопасности Украины в должности оперуполномоченного подразделения контрразведки.
- Когда создали антитеррористический цента СБУ "Альфа", Лапутину пригласили на службу старшим офицером. Во время службы участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.
- В 2008 году Лапутина стала инициатором воплощения концепции ментальной интеграции жителей Крыма к Украине. Но все прекратилось после прихода к власти Виктора Януковича.
- В 2010 – 2012 годах Лапутина была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ.
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Юлия Лапутина / Фото nashkiev.ua
Что Лапутина делала на Донбассе
14 апреля 2014 года Лапутина в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме. Его защиту обеспечивало спецподразделение "Альфа". Впоследствии женщина вспоминала, что вылетая на Донбасс, они с собратьями не знали, что там происходит и только на месте поняли, что оказались в осаде.
Лапутина наладила контакты с проукраинскими активистами, занималась разведкой, сбором и передачей информации в Киев. С помощью активистов спецназовец выезжала в город для оценки ситуации и проведения рекогносцировки: была отброшена тактика военных действий и действовали другими методами, в частности, информационными, разбрасывая листовки с вертолета.
Лапутина не раз вела переговоры с местными сторонниками пророссийских боевиков, планировавшими атаковать блокпосты украинских военных. Благодаря этим переговорам штурма удалось избежать.
Лапутина также сняла на свой мобильный телефон кадры из недавно освобожденных от оккупации Славянская и Краматорска. Эти кадры вошли в фильм "4 года АТО – 26 лет на службе Народу Украины".
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Смотрите фильм "4 года АТО – 26 лет на службе Народу Украины":
- Также Лапутина участвовала во втором Харьковском международном форуме по безопасности.
- В сентябре – декабре 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в АТО. Выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.
- После освобождения Краматорска инициировала акцию "Краматорск – это Украина", которую подхватили в других городах.
- В 2014 году Лапутину назначили заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Там занималась контрразведкой в сфере информационной безопасности.
- По состоянию на май – июнь 2017 года Лапутина имела звание полковника.
- Лапутина – организатор публичных мероприятий и лекций по истокам войны на Востоке Украины, методам ведения информационной войны России против Украины и смысловой войны РФ против Украины, а также участию в ней УПЦ МП.
- 25 марта 2020 года Лапутине присвоили звание генерал-майора. Так, она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.
- Лапутина – член Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
- Лапутина замужем и ее муж также работает в СБУ. У четы 2 дочерей.
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Юлия Лапуина на Донбассе / Фото mil.in.ua
Имущество и деньги Лапутиной
- В своей декларации за 2019 год Лапутина указала, что владеет частью квартиры в Киеве на 165,8 квадратных метра. Также она пользуется квартирой в столице на 39,9 квадрата. В собственности чиновницы – гараж в Киеве на 36,5 квадрата.
- Что касается транспорта, то Лапутина имеет авто Fiat 500L (2016 года выпуска). Муж Сергей Воротнюк владеет автомобилем Smart Passion (2001 года выпуска) и автомобилем Volkswagen Transporter (2007 года выпуска).
- У матери Лапутиной есть земельный участок в Козине на Киевщине на 700 квадратных метров. Владеет она также незавершенным домом на 322 квадрата в Козине.
- За год работы в СБУ Лапутина получила 540 427 гривен зарплаты. Еще 20 331 гривну зарплаты ей насчитали за работу в Национальной академии Службы безопасности Украины. Лапутина также получила 7 250 гривен социальной помощи.
- Ее муж заработал 403 185 гривен и получил еще 7 250 гривен социальной помощи.
- Лапутина также хранит в наличных 86 тысяч долларов, муж – 32 тысячи долларов, мать – 22 тысячи долларов.
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