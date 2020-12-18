Юлию Лапутину Верховная Рада назначила на должность министра по делам ветеранов. До этого времени Лапутина работала в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Также была военной – служила в контрразведке и в СБУ. Биографию Лапутиной читайте на 24 канале.

Лапутина – также кандидат психологических наук. Больше о ней читайте в материале 24 канала.

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Биография Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве.

Образование

Лапутина получила педагогическое и психологическое образование. Защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила степень кандидата психологических наук.

Имеет профессиональную подготовку по спортивной стрельбе.

Карьера

Лапутина в 1992 году начала службу в рядах Службы безопасности Украины в должности оперуполномоченного подразделения контрразведки.

Когда создали антитеррористический цента СБУ "Альфа", Лапутину пригласили на службу старшим офицером. Во время службы участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В 2008 году Лапутина стала инициатором воплощения концепции ментальной интеграции жителей Крыма к Украине. Но все прекратилось после прихода к власти Виктора Януковича.

В 2010 – 2012 годах Лапутина была заместителем начальника Центра специальных операций "А" СБУ.

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Юлия Лапутина / Фото nashkiev.ua

Что Лапутина делала на Донбассе

14 апреля 2014 года Лапутина в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме. Его защиту обеспечивало спецподразделение "Альфа". Впоследствии женщина вспоминала, что вылетая на Донбасс, они с собратьями не знали, что там происходит и только на месте поняли, что оказались в осаде.

Лапутина наладила контакты с проукраинскими активистами, занималась разведкой, сбором и передачей информации в Киев. С помощью активистов спецназовец выезжала в город для оценки ситуации и проведения рекогносцировки: была отброшена тактика военных действий и действовали другими методами, в частности, информационными, разбрасывая листовки с вертолета.

Лапутина не раз вела переговоры с местными сторонниками пророссийских боевиков, планировавшими атаковать блокпосты украинских военных. Благодаря этим переговорам штурма удалось избежать.

Лапутина также сняла на свой мобильный телефон кадры из недавно освобожденных от оккупации Славянская и Краматорска. Эти кадры вошли в фильм "4 года АТО – 26 лет на службе Народу Украины".

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Смотрите фильм "4 года АТО – 26 лет на службе Народу Украины":

Также Лапутина участвовала во втором Харьковском международном форуме по безопасности.

В сентябре – декабре 2014 года Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в АТО. Выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

После освобождения Краматорска инициировала акцию "Краматорск – это Украина", которую подхватили в других городах.

В 2014 году Лапутину назначили заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Там занималась контрразведкой в ​​сфере информационной безопасности.

По состоянию на май – июнь 2017 года Лапутина имела звание полковника.

Лапутина – организатор публичных мероприятий и лекций по истокам войны на Востоке Украины, методам ведения информационной войны России против Украины и смысловой войны РФ против Украины, а также участию в ней УПЦ МП.

25 марта 2020 года Лапутине присвоили звание генерал-майора. Так, она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Лапутина – член Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Лапутина замужем и ее муж также работает в СБУ. У четы 2 дочерей.

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Юлия Лапуина на Донбассе / Фото mil.in.ua

Имущество и деньги Лапутиной