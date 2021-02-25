Настрой боевой, – Юлия Кузьменко подала документы в ЦИК
Детский кардиохирург Юлия Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета, будет баллотироваться в Раду от "ЕС". Она уже подала необходимые документы в ЦИК.
Источник:Пресс-служба "ЕС"
Кузьменко является кандидаткой в народные депутаты от "Европейской солидарности" по округу № 50 Донецкой области. Довыборы там состоятся 28 марта.
Что известно Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
О политических планах
► Кузьменко отметила, что настроение у нее боевое, а в Раде она планирует, в частности, бороться с преследованиями по политически мотивированным делам.
"Планы – на победу в 50 округе. Это моя родная Донетчина, где я родилась и где с 2014 года много ездила как волонтер", – отметила кандидатка.
► Кроме этого, она имеет планы и относительно медицинской сферы и считает, что "медик в парламенте лишним не будет".
► Также Кузьменко хочет обратить внимание на проблемы людей, которые работают на вредном производстве. Говорится, в частности, о шахтерах.
"Я очень хорошо знаю эту сферу, так как на протяжении 17 лет работала рентген-хирургом и имела дело с облучением", – отметила женщина.
Кузьменко и дело Шеремета
- Кузьменко – украинская волонтер и врач. Она является одной из фигуранток по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Женщине приписывают то, что она заложила взрывчатку под авто, которое взорвалось в центре Киева в 2016 году.
- Как и все задержанные, женщина отрицает свою причастность к преступлению и заявляет о политическом преследовании.
- Значительная часть украинского общества поддерживает задержанных и требует справедливого расследования.
- Кузьменко 8 месяцев провела в СИЗО. Наконец, в августе 2020 года ее изменили меру пресечения – на домашний арест.
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