Детский кардиохирург Юлия Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета, будет баллотироваться в Раду от "ЕС". Она уже подала необходимые документы в ЦИК.

Кузьменко является кандидаткой в народные депутаты от "Европейской солидарности" по округу № 50 Донецкой области. Довыборы там состоятся 28 марта.

Что известно Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"

О политических планах

► Кузьменко отметила, что настроение у нее боевое, а в Раде она планирует, в частности, бороться с преследованиями по политически мотивированным делам.

"Планы – на победу в 50 округе. Это моя родная Донетчина, где я родилась и где с 2014 года много ездила как волонтер", – отметила кандидатка.

► Кроме этого, она имеет планы и относительно медицинской сферы и считает, что "медик в парламенте лишним не будет".

► Также Кузьменко хочет обратить внимание на проблемы людей, которые работают на вредном производстве. Говорится, в частности, о шахтерах.

"Я очень хорошо знаю эту сферу, так как на протяжении 17 лет работала рентген-хирургом и имела дело с облучением", – отметила женщина.

Справка. Довыборы в Раду в округе №50 назначили из-за досрочного прекращения полномочий Руслана Требушкина. Он сложил мандат, поскольку стал мэром Покровска.

Кузьменко и дело Шеремета