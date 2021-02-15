"Европейская солидарность" планирует выдвинуть кандидатом в депутаты на довыборы в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области Юлию Кузьменко. Она – фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета

По информации издания, о выдвижении Кузьменко официально сообщат на съезде партии в понедельник, 15 февраля. Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы в мажоритарном округе № 50 в Донецкой области. Новость дополняется...