Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду от "ЕС", – СМИ
"Европейская солидарность" планирует выдвинуть кандидатом в депутаты на довыборы в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области Юлию Кузьменко. Она – фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета
Источник:LB.ua
По информации издания, о выдвижении Кузьменко официально сообщат на съезде партии в понедельник, 15 февраля.
Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы в мажоритарном округе № 50 в Донецкой области.
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter