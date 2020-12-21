Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив уволилась по собственному желанию. Эту должность она занимала почти полтора года. Ковалив заявила, что довольна своим участием в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.

Что говорит уже экс-заместитель главы ОП

Об увольнении Юлии Ковалив сообщили в фейсбуке Офиса Президента 21 декабря.

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Ковалив заявила, что за полтора года на должности у нее был большой вызов и в то же время большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.

Радуюсь тому, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей,

– отметила она.

Также уточнила, что речь идет об улучшении инвестиционного климата, законах о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций, других законодательных актах.

"Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины", – добавила Ковалив.

Как комментирует ее увольнение Зеленский

Владимир Зеленский в ответ отметил важную роль уже экс-заместителя главы ОП в своей команде. По словам президента, она внесла весомый вклад в экономическое развитие Украины.

При ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.

Обратите внимание! Первым об увольнении Ковалив в телеграм сообщил нардеп, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. "Юлия Ковалив ушла с должности заместителя главы Офиса Президента. Это однозначно самое сильное звено", – написал Гетманцев. И выразил надежду, что Ковалив "не ушла из команды".

Напомним, эту должность Ковалив занимала с сентября 2019 года.

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