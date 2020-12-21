Юлия Ковалив ушла с поста заместителя главы Офиса Президента
Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив уволилась по собственному желанию. Эту должность она занимала почти полтора года. Ковалив заявила, что довольна своим участием в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.
Что говорит уже экс-заместитель главы ОП
Об увольнении Юлии Ковалив сообщили в фейсбуке Офиса Президента 21 декабря.
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Ковалив заявила, что за полтора года на должности у нее был большой вызов и в то же время большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.
Радуюсь тому, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей,
– отметила она.
Также уточнила, что речь идет об улучшении инвестиционного климата, законах о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций, других законодательных актах.
"Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины", – добавила Ковалив.
Как комментирует ее увольнение Зеленский
Владимир Зеленский в ответ отметил важную роль уже экс-заместителя главы ОП в своей команде. По словам президента, она внесла весомый вклад в экономическое развитие Украины.
При ее участии были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.
Напомним, эту должность Ковалив занимала с сентября 2019 года.
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Что известно о Юлии Ковалив
- 35-летняя Ковалив родом из Ивано-Франковска.
- Училась в Киево-Могилянской академии на факультете экономических наук.
- В 2007 – 2010 годах осуществляла координационное управление украинскими газораспределительными предприятиями.
- Позже координировала центр по внедрению экономических реформ.
- Участвовала в разработке новых принципов рынка электрической энергии и выступала за его либерализацию.
- В декабре 2014 года Петр Порошенко назначил ее исполняющей обязанности председателя Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ).
- Еще через 1 год Ковалив стала первым заместителем экс-министра Абромавичуса в Минэкономразвития.
- В феврале 2016 года после скандала с вмешательством главы фракции БПП Кононенко в работу министерства, Ковалив вместе с Абромавичусом подали в отставку.
- С 2016 года по 2017 год Ковалив находилась в составе наблюдательного совета "Нафтогаза". Позже возглавила офис Национального инвестиционного совета при Президенте Украины.
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