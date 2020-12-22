Вечером 21 декабря в соцсетях начали распространяться слухи об отставке замглавы Офиса президента Юлии Ковалив. Впоследствии о своем увольнении сообщила сама чиновница. В ведомстве Ермака она отвечала за экономический сектор и была одним из ветеранов Зе-команды.

В прощальном сообщении на фейсбуке чиновница порадовалась за себя и отметила, что радуется своим участием в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе, а потому уходит с высокой должности не менее высоко поднятой головой. О жизненном пути Юлии Ковалив читайте в материале 24 канала.

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Биография Юлии Ковалив

Юлия Бондарь (Ковалив – фамилия мужа) родилась 9 января 1985 года в Ивано-Франковске в зажиточной семье. В 2001 году она с отличием окончила местную гимназию и поехала на учебу в Киев – в престижную Киево-Могилянскую академию. Обучение на факультете экономических наук и знание английского стали залогом хорошей карьеры. Еще студенткой Юлия начала работать в украинском подразделении престижной компании Ernst & Young. Это определило приоритеты Юлии на будущее.

Подобная работа довольно тяжелая, там высокая конкуренция и еще большая текучесть кадров, но это также и прекрасная школа и опыт. Юлия отработала там год (2004 – 2005), в 2006 году получила диплом Могилянки с отличием, а в 2007-м 23-летняя экономистка с красным дипломом стала финансовым директор ООО "Газэкс-Украина" с офисом в центре столицы. Таким образом, Юлия продолжила семейное дело – ее мать была одним из топ-менеджеров в газовом бизнесе олигарха Дмитрия Фирташа.



Юлия Ковалив с семьей и родителями / Фото со страницы Юлии Ковалив на фейсбуке

Эту фирму связывали с российским олигархом Виктором Вексельбергом. Компания осуществляла корпоративное управление частными предприятиями нефтегазового сектора и, по непроверенной информации, вела активные дела с "младоолигархом" Сергеем Курченко.

В 2010 году Юлия Ковалив переходит на государственную службу. Ее новым местом работы стал только образованный Координационный центр по внедрению экономических реформ – совещательный орган при президенте Януковиче, который был создан по совету западных партнеров и для их успокоения. Куратором проекта была влиятельная в то время регионалка Ирина Акимова.

Пока команда молодых профессионалов занималась теоретическими разработками на общую тему "как нам обустроить Украину" – представители донецкого клана, что был при власти, на практике занимались прагматичным поглощением бизнеса, разрабатывали и возглавляли "схемы", садились на потоки и накапливали состояние.

Темное пятно

Работа в престижном, но чисто имиджевом проекте позволила Юлии Ковалив получить новый опыт и завязать нужные знакомства – молодая специалистка была частым гостем в различных высоких кабинетах – как в Украине, так и на Западе. Правда, наработка Центра в основном оставалась на бумаге. Впрочем, поработала Ковалив, так сказать, и в реальном секторе.

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В 2013 году Ковалив по протекции Акимовой входит в состав наблюдательного совета UMH group – медийные активы Ложкина тогда в результате проведения полурейдерской схемы перешли в собственность представителя "семьи Януковича" Сергея Курченко.

Сейчас о работе на Курченко Юлия Ковалив предпочитает не вспоминать, информации об этом нет в статье о влиятельной чиновнице в Википедии.

Объяснить эту странную лакуну можно как забывчивостью авторов материала, так и нежеланием быть причастным к сделкам людей, большинство которых находятся в розыске и по сей день. Тем не менее, именно в это время Юлия Ковалив и ее муж Ярема становятся владельцами элитной квартиры в столице.

Возвращение на госслужбу

После побега Януковича о работе на Курченко было забыто, а Юлия Ковалив назначается новым президентом Украины в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (более известная как НКРЕКП). В декабре 2014 она непродолжительное время даже возглавляла Комиссию, впоследствии ее заменил скандальный бывший топ-менеджер компаний Петра Порошенко Дмитрий Вовк. Именно он считается одним из авторов скандальной формулы "Ротердам+".



Чиновник с опытом / Фото со страницы Юлии Ковалив на Фейсбуке

Эти сделки были уже без Ковалив – 26 июня 2015 года реформаторша стала первой заместительницей министра Айвараса Абромавичуса в Министерстве экономического развития и торговли. На этой должности Ковалив отвечала за реформирование корпоративного управления государственных предприятий и инвестиционную политику. Идей и планов было много, но как и в ситуации с Координационным центром по внедрению экономических реформ времен президента Януковича, новая власть в лице президента Порошенко не спешила с реформами, а больше думала о личных интересах.

Именно на этом фоне у шефа Юлии Ковалив возник конфликт с бизнес-партнером Порошенко с репутацией консильери и статусом нардепа – Игорем Кононенко. Из-за этого в ноябре 2016 года Абромавичус ушел с должности вместе со своей первой заместительницей, которая при этом осталась председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Ветеран Зе-команды

В январе 2017 года Ковалив стала главой офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины. В этом статусе она безболезненно пережила смену президента, а с осени 2019 стала заместителем Главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. На этом посту Ковалив отвечала за стратегию разработки реформ, инвестиции и экономический блок вообще.



Юлия Ковалив за работой / Фото со страницы Юлии Ковалив на Фейсбуке

Юлия Ковалив тесно работала с правительством Гончарука и считалась одной из топовых "инвестнянь". После провала Гончарука и коронакризиса, который кардинально изменил жизнь весной 2020 года, уже было не до этого.

Ковалив довольно часто была своеобразным "последним бастионом" и объясняла инвесторам, журналистам и многим другим – почему реформы не внедряются должным образом, а страна все глубже погружается в болото экономического кризиса, где вина коронавируса, где вмешались внешние факторы и последствия военной агрессии, где саботаж, а где непрофессионализм и отсутствие политической воли.



Селфи на долгую память / Фото со страницы Юлии Ковалив на Фейсбуке

Джек Ма и Юлия Ковалив / Фото со страницы Юлии Ковалив на Фейсбуке



На собрании реформаторов / Фото со страницы Юлии Ковалив на Фейсбуке

Аргументы закончились в конце 2020 года – 21 декабря чиновница написала большой прощальный пост на Фейсбуке. Президент Зеленский держать ее не стал. О ее дальнейших планах пока неизвестно.

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Пост Юлии Ковалив о своих увольнениях:

Личная жизнь

Уже бывший заместитель Ермака замужем, ее муж – Ярема Ковалив (во времена Порошенко возглавлял Государственное агентство рыбного хозяйства, до этого был топ-менеджером девелоперской компании Arricano), супруги воспитывают двух детей – сына Назара и дочь Ирину.



Юлия Ковалив с мужем Яремой / Фото со страницы Юлии Ковалив на фейсбуке

Декларация

В е-декларации Юлии Ковалив зафиксировано немало имущества и состояния. Успешный муж, богатые родители и опыт работы в частном секторе, в принципе, объясняют их происхождение.

В 2019 году Ковалив задекларировала квартиру в Киеве на 95,4 квадратных метра (ею чиновница пользуется безвозмездно). Кроме того, в общей собственности семьи у нее есть столичные апартаменты на 150 метров, а еще – большой дом под Киевом с землей.

Собственной машины Юлия Ковалив не имеет, а пользуется отцовским стареньким Range Rover EVOQUE 2013 года выпуска, муж ездит на собственном Lexus GS350.



Ковалив уволилась с работы, но пока остается членом Зе-команды / Фото офиса Президента

Заработная плата по месту работы (Офис инвестиционного совета) – 1 406 335 гривен за 2019 год, также скромные 89 555 гривен были заработаны в Офисе президента. Муж чиновницы за этот период задекларировал более 5 миллионов гривен заработков.

Также Ковалив в 2019 году получила 6 620 390 гривен от продажи недвижимости (скорее всего – киевских апартаментов на 136,7 квадратов, приобретенных в 2013 году), а ее муж заработал 1 миллион гривен на продаже доли дома.

На счетах чиновница имеет более 260 000 гривен, и 30 тысяч долларов супруги держат наличными на черный день. Еще около 100 000 гривен на счетах мужа – Яремы Ковалива.