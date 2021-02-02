Украина ожидает в этом году получить 3 транша займа от Международного валютного фонда на общую сумму – 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Об этом в интервью заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

По его словам, украинский центральный банк выполняет свои обязательства перед МВФ. Но для получения траншей парламент должен принять ряд законов.

Обратите внимание Обеспокоены, но не разъярены: Марченко объяснил реакцию МВФ на газовые тарифы

Поддержка Украины США

Соединенные Штаты Америки будут оказывать Украине экономическую и военную поддержку. Суверенитет, территориальная целостность и евроатлантические стремления Украины являются приоритетами для США. Такое заявление опубликовал Государственный департамент по итогам первого телефонного разговора между госсекретарем Тони Блинкером и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Навального осудили на 3,5 года

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам заключения в колонии общего режима. В колонии он должен будет просидеть чуть больше 2,5 лет, так как в 2014 году он был примерно 10 месяцев под домашним арестом по тому делу. До того, как приговор вступит в силу, Навальный останется под стражей. Решение суда может быть обжаловано.

"Безопасная" вакцина из России

Российские ученые опубликовали на страницах влиятельного медицинского журнала The Lancet ранние результаты исследования. Они показывают, что российская вакцина "Спутник V" демонстрирует безопасность и эффективность против COVID-19. По данным, которые представили россияне, вакцина показала эффективность на почти 92% и предотвратила развитие тяжелых форм заболевания.

Новый пакет поддержки

Группа из 10 сенаторов-республиканцев накануне провела встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Темой переговоров стал новый пакет финансовой поддержки экономики, который рассматривает Конгресс по инициативе президента. Байден хочет, чтобы выделили почти 2 триллиона долларов на поддержку экономики и меры по преодолению пандемии COVID-19.

Прогноз погоды от сурка

Панксатонский сурок Фил увидел свою тень и прогнозирует еще 6 недель зимы. По традиции, которой уже 135 лет, 2 февраля избранные граждане городка штата Пансильвании достали из норы известного на весь мир сурка и вознесли его к небу. Вердикт Фила однозначен: весна наступит не скоро. Зима задержится еще на 1,5 месяца.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки": видео