Это вопрос времени: посол Нидерландов об интеграции Украины в НАТО
Нидерланды в 2008 году поддержали решение на саммите в Бухаресте о том, что Украина может присоединиться к Альянсу в будущем. Теперь, по мнению посла Нидерландов в Украине, это лишь вопрос времени.
Сейчас этот вопрос не стоит. Такое мнение высказал посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол в интервью УНИАН.
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О вступлении Украины в НАТО
Дипломат напомнил, что в июне 2020 года приняли решение о партнерстве расширенных возможностей. Теперь Украина наряду с Австралией, Финляндией, Швейцарией, Иорданией, Грузией имеет более интенсивные отношения и сотрудничество с НАТО.
Я думаю, что теперь Украина может рассчитывать на конкретную поддержку в рамках реформ. И если сравнить ситуацию в вашей армии в 2014 году и сейчас, то вы увидите огромную разницу. У вас армия в боевой готовности. Для вашей страны это жизненно необходимо, а интеграция в НАТО – вопрос времени,
– заявил Йеннес де Мол.
Он также похвалил амбиции Украины, за 30 лет нашей независимости только увеличиваются. В то же время посол напомнил об одной из самых больших проблем в армии – коррупцию. По его словам, Украина уже стала на путь борьбы с этим.
Что означает партнерство расширенных возможностей
- Программа расширенного партнерства объединяет вокруг Североатлантического альянса ближайших его партнеров, которые по определенным причинам не стали его членами.
- В то же время члены партнерства готовы к тесному взаимодействию с НАТО в вопросах совместных операций и учений.
- 12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
- Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во времена кризисов.
- До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.
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