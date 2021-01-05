Нидерланды в 2008 году поддержали решение на саммите в Бухаресте о том, что Украина может присоединиться к Альянсу в будущем. Теперь, по мнению посла Нидерландов в Украине, это лишь вопрос времени.

Сейчас этот вопрос не стоит. Такое мнение высказал посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол в интервью УНИАН.

Важно Разница огромна: посол Нидерландов рассказал о различиях между Украиной и Россией

О вступлении Украины в НАТО

Дипломат напомнил, что в июне 2020 года приняли решение о партнерстве расширенных возможностей. Теперь Украина наряду с Австралией, Финляндией, Швейцарией, Иорданией, Грузией имеет более интенсивные отношения и сотрудничество с НАТО.

Я думаю, что теперь Украина может рассчитывать на конкретную поддержку в рамках реформ. И если сравнить ситуацию в вашей армии в 2014 году и сейчас, то вы увидите огромную разницу. У вас армия в боевой готовности. Для вашей страны это жизненно необходимо, а интеграция в НАТО – вопрос времени,

– заявил Йеннес де Мол.

Он также похвалил амбиции Украины, за 30 лет нашей независимости только увеличиваются. В то же время посол напомнил об одной из самых больших проблем в армии – коррупцию. По его словам, Украина уже стала на путь борьбы с этим.

Что означает партнерство расширенных возможностей