Это военное преступление, – Резников о вакцинации "Спутником V" в Крыму и на Донбассе
Алексей Резников назвал вакцинацию российским "Спутником V" на оккупированных территориях Украины – военным преступлением. Оккупанты создали медицинский геноцид.
Источник:"РБК-Украина"
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников отметил: на временно оккупированных территориях Россия использует вакцину, которую Украина не сертифицировала.
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Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины – это военное преступление,
– отметил Резников.
Резников также заявил, что Украина открыла все КПВВ, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь на территории Украины. Однако оккупанты блокируют посты, создавая "медицинский геноцид".
"Спутник V" и Украина: что известно
- 8 февраля Кабинет Министров Украины официально запретил использовать на территории страны сомнительную российскую вакцину "Спутник V".
- Президент Владимир Зеленский отметил, что пока нет никакого подтверждения безопасности и эффективности российского препарата.
- В начале февраля оккупанты начали вакцинацию "Спутником V" на временно оккупированных территориях Донбасса. Только в Донецке открыли 17 пунктов вакцинации.
- Фактически жители Донбасса стали подопытными.
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