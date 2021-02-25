Алексей Резников назвал вакцинацию российским "Спутником V" на оккупированных территориях Украины – военным преступлением. Оккупанты создали медицинский геноцид.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников отметил: на временно оккупированных территориях Россия использует вакцину, которую Украина не сертифицировала.

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Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины – это военное преступление,

– отметил Резников.

Резников также заявил, что Украина открыла все КПВВ, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь на территории Украины. Однако оккупанты блокируют посты, создавая "медицинский геноцид".

Заметьте! Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцинация на оккупированных территориях начнется на 3 этапе. Людей будут прививать в специальных пунктах на подконтрольной Украине территории.

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