Сейчас ситуация с российско-американскими отношениями – нестабильна. В то же время это является одним из факторов влияния на ситуацию относительно переговоров на Донбассе.

Кремль пока не намерен выходить из переговоров по оккупированным территориям. Об этом в интервью программе "перекрестный допрос" рассказал пресс-секретарь украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Он сказал, что Россия не выходит из переговорного процесса, потому что им нужно это. По словам Алексея Арестовича, Кремль вообще пугает подходящая перспектива.

Спикер украинской стороны в ТКГ пояснил, что выход России из переговоров – это однозначно худший для них вариант, ведь речь будет идти уже не о сохранении санкций, а об усилении.

Учитывая последние тенденции российско-американский отношений, то это (уход с переговоров – 24 канал) – вообще угроза номер один. Байден назвал убийцей Путина, это уже не холодная война, а ледяная,

– заявил Арестович.

Справка. В интервью на американском телевидении Джо Байден назвал Путина убийцей. В то же время президент США заявил, что предупредил Путина, что тот может поплатиться за свои действия.

Для чего Россия ведет переговоры

В частности, Кремль ведет соответствующие переговоры за то, чтобы снять санкции, но пока что им не удается не нарываться на новую новый санкционный давление, отметил представитель украинской стороны в ТКГ.

Он добавил, что Россия также не очень заинтересована в дальнейшей эскалации. По его мнению, агрессор лишь хочет "подразнить" Украину и создать соответствующий эмоциональный фон.