Это уже не холодная война, а ледяная, – Арестович об отношениях Байдена и Путина
Сейчас ситуация с российско-американскими отношениями – нестабильна. В то же время это является одним из факторов влияния на ситуацию относительно переговоров на Донбассе.
Источник:24 канал
Кремль пока не намерен выходить из переговоров по оккупированным территориям. Об этом в интервью программе "перекрестный допрос" рассказал пресс-секретарь украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Он сказал, что Россия не выходит из переговорного процесса, потому что им нужно это. По словам Алексея Арестовича, Кремль вообще пугает подходящая перспектива.
Спикер украинской стороны в ТКГ пояснил, что выход России из переговоров – это однозначно худший для них вариант, ведь речь будет идти уже не о сохранении санкций, а об усилении.
Учитывая последние тенденции российско-американский отношений, то это (уход с переговоров – 24 канал) – вообще угроза номер один. Байден назвал убийцей Путина, это уже не холодная война, а ледяная,
– заявил Арестович.
Для чего Россия ведет переговоры
В частности, Кремль ведет соответствующие переговоры за то, чтобы снять санкции, но пока что им не удается не нарываться на новую новый санкционный давление, отметил представитель украинской стороны в ТКГ.
Он добавил, что Россия также не очень заинтересована в дальнейшей эскалации. По его мнению, агрессор лишь хочет "подразнить" Украину и создать соответствующий эмоциональный фон.
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