Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, украинцы проголосовали бы за действующего президента. Впрочем, ранее показатели были значительно выше. Такие данные опросов будут задавать определенный тренд на следующий год.

Зеленский стремительно теряет рейтинги

Очевидно, что рейтинг "Слуг народа" и Зеленского значительно упал, но остался его "зацементированный" электорат. Об этом сказал политолог Тарас Семенюк в эфире 24 канала. Он рассказал также и о причинах таких результатов опросов.

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Как подчеркнул эксперт, такое падение рейтингов "будет задавать определенный тренд на 2021 год". Это означает, что оно будет продолжаться.

По его словам, основная борьба происходит за 2 – 3 место – между пророссийской ОПЗЖ и "Европейской солидарностью", которая имеет проевропейский вектор. Впрочем, пока нет обвала рейтинга "Слуг народа", которое бы свидетельствовало о том, что другие партии их догоняют. Но все же, разрыв невелик.

Это должно настораживать как самого президента, так и партию. Это свидетельствует о том, что уровень доверия снизился. Если тебе не доверяют, то никакие правильные решения не будут иметь легитимности и поддержки народа. Рейтинг и дальше будет падать,

– пояснил Семенюк.

Причины

Пока заметно, что Зеленскому не удается удерживать монолит своей партии. Также на это влияет и коронакризис и нечеткий план выхода из пандемии.

"Трендом следующего года будет также и смена премьер-министра на более системного, министра с опытом, который сможет сформировать команду из профессионалов", – сказал политолог.

Проблемой является и то, что "Слуги народа" не могут предложить кадров. В этом случае их приходится "одалживать". Это тоже влияет на репутацию.

Сколько украинцев доверяет Зеленскому в декабре: результаты опроса читайте здесь.

Смотрите видео: политолог о падении рейтингов президента