Конституционный Суд попытался разрушить антикоррупционную структуру, они фактически аннулировали отдельные функции. Сейчас законопроект о восстановлении полномочий НАПК – это точно не поражение.

Однако только в процессе будет известно, как заработают функции, которые вернули НАПК. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт ОО State Watch Александр Леменов.

Читайте также Рада восстановила полномочия НАПК

В то же время он отметил, что непонятно, смогут ли соответствующие изменения в законодательство значительно повлиять на то, как будут проверять декларации судей. Леменов отметил, что вопроса о недоработке закона не было, однако он отметил, что риски все равно есть.

Функции решили вернуть немножко другим способом. Но КСУ, учитывая его состав, влияние олигархов и пророссийских сил, может ликвидировать любую норму,

- сказал эксперт.

По его словам, состав Конституционного Суда Украины нужно изменить. Пока не будет изменения соответствующего органа – будут существовать риски, что они снова начнут руководствоваться абсолютно неправовыми аргументами, считает Александр Леменов.

Обратите внимание! Верховная Рада 15 декабря одобрила законопроект о возобновлении полномочий НАПК. За законопроект о внесении изменений в антикоррупционное законодательство проголосовали 300 нардепов.

Что этому предшествовало

27 октября Конституционный Суд отменил антикоррупционную реформу в Украине. Решение суда позволило должностным лицам вносить ложные данные в декларации.

В результате соответствующего скандального решения КСУ была ограничена работа НАПК. В итоге в Украине начался конституционный кризис. Больше новостей о работе НАПК – читайте здесь



Скандальное решение КСУ / инфографика 24 канала