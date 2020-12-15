Это точно не поражение, – эксперт о возобновлении полномочий НАПК
Конституционный Суд попытался разрушить антикоррупционную структуру, они фактически аннулировали отдельные функции. Сейчас законопроект о восстановлении полномочий НАПК – это точно не поражение.
Однако только в процессе будет известно, как заработают функции, которые вернули НАПК. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт ОО State Watch Александр Леменов.
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В то же время он отметил, что непонятно, смогут ли соответствующие изменения в законодательство значительно повлиять на то, как будут проверять декларации судей. Леменов отметил, что вопроса о недоработке закона не было, однако он отметил, что риски все равно есть.
Функции решили вернуть немножко другим способом. Но КСУ, учитывая его состав, влияние олигархов и пророссийских сил, может ликвидировать любую норму,
- сказал эксперт.
По его словам, состав Конституционного Суда Украины нужно изменить. Пока не будет изменения соответствующего органа – будут существовать риски, что они снова начнут руководствоваться абсолютно неправовыми аргументами, считает Александр Леменов.
Что этому предшествовало
- 27 октября Конституционный Суд отменил антикоррупционную реформу в Украине. Решение суда позволило должностным лицам вносить ложные данные в декларации.
- В результате соответствующего скандального решения КСУ была ограничена работа НАПК. В итоге в Украине начался конституционный кризис. Больше новостей о работе НАПК – читайте здесь
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