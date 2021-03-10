Александр Корниенко рассказал, что результаты Всеукраинского опроса 25 октября планировали обнародовать, однако так этого и не сделали.

Председатель партии "Слуга народа" Корниенко охарактеризовал как "странную историю".

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Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии,

– отметил Корниенко.

По словам Корниенко, обнародование результатов отошло на второй план. Политсила занялась имплементацией этого.

"Это оказалось интереснее. Результаты будут почти такими же, может в сотых", – отметил политик.

Всеукраинский опрос 25 октября: как это было



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