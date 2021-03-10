Это странная история, – Корниенко о результатах опроса Зеленского
Александр Корниенко рассказал, что результаты Всеукраинского опроса 25 октября планировали обнародовать, однако так этого и не сделали.
Источник:"Общественное"
Председатель партии "Слуга народа" Корниенко охарактеризовал как "странную историю".
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Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии,
– отметил Корниенко.
По словам Корниенко, обнародование результатов отошло на второй план. Политсила занялась имплементацией этого.
"Это оказалось интереснее. Результаты будут почти такими же, может в сотых", – отметил политик.
Всеукраинский опрос 25 октября: как это было
- Инициатором опроса был президент Владимир Зеленский.
- Украинцы отвечали на 5 вопросов во время местных выборов 2020 года.
- В ОБСЕ заявили, что опрос Зеленского создал преимущество для партии власти на выборах.
- Впоследствии анкеты опроса Зеленского нашли на свалке.
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