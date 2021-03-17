С представителями G20 встретился Андрей Ермак. Глава Офиса Президента убеждал партнеров, что в учреждении активно работают над топовыми вопросами, в частности борьбой с коррупцией. Однако это не так.

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, Офис Президента анонсировал мировой тур для привлечения инвестиций. После этого у мирового сообщества возникнут определенные вопросы.

Полный блог Зеленский, Венедиктова или Ермак: кто пытается обмануть послов G20 больше всего

Зеленского спросят о судах и коррупции

По мнению Шабунина, посольства попытаются сверить информацию Ермака с реальностью. Однако вопросы они будут задавать сначала организациям, которым доверяют, в частности, Центру противодействия коррупции, а впоследствии и в самом Офисе Президента.

Первый вопрос к Владимиру Зеленскому от инвесторов будет о судах и коррупции в Украине. Рассказывать им "сказочки Ермака" – репутационное самоубийство,

– пояснил Шабунин.

По его словам, все, что на самом деле происходит в Украине, западные союзники "хорошо видят", поэтому попытки Ермака обмануть их выглядят плачевно. Журналист заявил, что не поймет, как Зеленский этого не замечает или, что еще хуже, позволяет.

Он подчеркнул, что партнеры из "Большой двадцатки" получат очередное подтверждение, что Ермак пытается их обмануть. Шабунин подчеркнул, что это не помогает Украине с международной поддержкой, которая нам необходима.

Встреча с послами: главное

Встреча состоялась 10 марта 2021 года.

Ермак предложил рассмотреть возможности для большей интеграции с европейскими государствами.

Он поблагодарил партнеров нормандского формата за предыдущее сотрудничество.

На встрече послов пригласили к участию в саммите "Крымской платформы".

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