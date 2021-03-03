Это путь к тяжелым наркотикам, – Аваков о легализации марихуаны
Легализация марихуаны в Украине приведет к ухудшению ситуации с наркотиками в целом, и усилит у зависимых влечение к тяжелым препаратам. Такую позицию высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Источник:24 канал
В интервью Дмитрию Гордону, опубликованному 2 марта, Арсен Аваков среди прочего заявил и о том, что против легализации марихуаны. Кроме случаев, когда говорится о пациентах больниц, критически нуждающихся в смягчении боли.
Читайте также Я против, – Аваков о легализации огнестрельного оружия в Украине
Позволить выращивать марихуану в горшке – плохая идея
Аваков отметил, что выдавать препараты с каннабиноидами по рецепту – это нормально. Если говорится о тяжелых пациентах, которые критически нуждаются хотя бы в смягчении боли. Но чтобы все могли выращивать и курить марихуану – такого не надо.
Я категорически против, чтобы позволить выращивать марихуану где-то на подоконнике, и при необходимости покуривать. Потому что марихуана – это открытая дорога к тяжелым наркотикам,
– заявил министр внутренних дел.
По его словам, с марихуаной "не надо спешить", а некоторые страны, которые легализовали каннабис ранее – "уже жалеют".
- "Мне говорят: "Знаешь, ты не понимаешь – мы сейчас всю Украину засеем марихуаной, и это такие деньги, и это спасет нашу экономику". Это ложь. Это не спасет нашу экономику, это просто создаст в нашей и без того непростой жизни дестабилизацию и влечение к тяжелым наркотикам. Я против", – подытожил Арсен Аваков.
Легализация медицинской марихуаны – это совсем другое, чем просто легализация марихуаны
- Во многих странах мира каннабис используют как обезболивающее средство для тяжелобольных, а вот в Украине для этого применяют куда более тяжелые и вредные препараты. Легализация марихуаны для медицинских целей изменила бы ситуацию к лучшему.
- Зато за производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку марихуаны наказывают в Украине законом. Если это делали без цели сбыта и в небольших размерах – то штрафом от 425 до 500 гривен. Если же с целью сбыта – так уже лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Поделиться новостью