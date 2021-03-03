Легализация марихуаны в Украине приведет к ухудшению ситуации с наркотиками в целом, и усилит у зависимых влечение к тяжелым препаратам. Такую позицию высказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В интервью Дмитрию Гордону, опубликованному 2 марта, Арсен Аваков среди прочего заявил и о том, что против легализации марихуаны. Кроме случаев, когда говорится о пациентах больниц, критически нуждающихся в смягчении боли.

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Позволить выращивать марихуану в горшке – плохая идея

Аваков отметил, что выдавать препараты с каннабиноидами по рецепту – это нормально. Если говорится о тяжелых пациентах, которые критически нуждаются хотя бы в смягчении боли. Но чтобы все могли выращивать и курить марихуану – такого не надо.

Я категорически против, чтобы позволить выращивать марихуану где-то на подоконнике, и при необходимости покуривать. Потому что марихуана – это открытая дорога к тяжелым наркотикам,

– заявил министр внутренних дел.

По его словам, с марихуаной "не надо спешить", а некоторые страны, которые легализовали каннабис ранее – "уже жалеют".

"Мне говорят: "Знаешь, ты не понимаешь – мы сейчас всю Украину засеем марихуаной, и это такие деньги, и это спасет нашу экономику". Это ложь. Это не спасет нашу экономику, это просто создаст в нашей и без того непростой жизни дестабилизацию и влечение к тяжелым наркотикам. Я против", – подытожил Арсен Аваков.

Здесь стоит напомнить, что в октябре 2020 в опросе "5 вопросов от президента" власть поинтересовалась мнением украинцев о вероятной легализации медицинской марихуаны. И люди эту идею поддержали.

Легализация медицинской марихуаны – это совсем другое, чем просто легализация марихуаны